Il Rotary Club Civitanova sostiene la Lega Italiana Fibrosi Cistica

Organizzato nei giorni scorsi un evento solidale

Con un evento speciale all’insegna di intrattenimento, food e vini, il Rotary Club di Civitanova Marche ha sostenuto la LIFC (Lega Italiana Fibrosi Cistica). La LIFC è l’organizzazione nata oltre 40 anni fa che unisce pazienti e famiglie per combattere questa grave malattia genetica, ed opera in tutte le regioni per migliorare le cure, tutelare i diritti delle persone, sostenere la ricerca, fornire servizi socio-assistenziali.

Alla serata sono stati ospiti anche i club Rotary di Foligno, Porto San Giorgio e Loreto.

A rappresentare la LIFC sono intervenuti Antonella Mazzarella di MAP Communication, agenzia che cura l’ufficio stampa nazionale per l’associazione, e Alessandro Gattafoni, lo sportivo di Civitanova Marche che è uno dei testimonial LIFC.

La cena è stata ad opera della chef Rosaria del ristorante I Due Cigni, che ha saputo interpretare una storia gastronomica tutta civitanovese con piatti come “Lo Pulendò” e “Li furbi, l’abbiti e le patate”. L’azienda vinicola Ciù Ciù ha fornito i vini.

Durante la serata è stato ospite Frate Mago, che ha intrattenuto con i suoi trucchi di magia.

