“Angeli in vacanza” in scena all’Auditorium Benedetto XIII di Camerino Appuntamento domenica 8 marzo alle ore 17.00

‘La città in scena’, rassegna con le risorse artistiche del territorio che affianca il cartellone teatrale predisposto da Comune e AMAT con il contributo di Regione Marche e MiC e con il patrocinio di Unicam, propone, domenica 8 marzo all’Auditorium Benedetto XIII di Camerino, “Angeli in vacanza” nuova commedia musicale su testo e regia di Giulia Giontella per il Gruppo Teatro in Bilico in collaborazione con Circolo Universitario Ricreativo Camerte ‘Angeli e Maiolatesi’.

«“Angeli in vacanza” – scrive la Giontella nella presentazione – è uno spettacolo apparentemente leggero ma guarda con occhio critico a un mondo, quello dello spettacolo, dove le persone e i personaggi si confondono lasciando il campo a caratteri duri, a volte spietati, a vite abbandonate nella noia e nella resa e a relazioni e rapporti vuoti, il più delle volte dettati da ragioni di convenienza piuttosto che conditi da sentimenti sinceri. Ma, perché c’è sempre un ma, tutto questo viene smentito e smontato da Dolly una ragazza, di cui nessuno si accorge, che cerca di vivere la sua vita alla conquista del suo sogno più grande e, nonostante il suo apparente fallimento, accetta quello che la vita le propone. Questo modo diverso di affrontare la realtà attira l’attenzione di Vivian ormai matura e provata da una vita che non ha saputo vivere e da cui è fuggita. Vivian sente il bisogno di “avvicinarsi” a quel modo di vivere scelto da Dolly, lo riconosce come suo e, nonostante le sue incertezze e fragilità, sarà lei l’unica ad aiutare la giovane ragazza nella conquista del suo sogno».

Prossimi appuntamenti il 13 marzo Emilio Solfrizzi, il 24 marzo Giampiero Ingrassia e Marianella Bargilli. Dario Ballantini è in scena 9 aprile, il 18 aprile Dieci Donne Mamme Matte, Claudio “Greg” Gregori il 29 aprile e il 29 maggio con il Gruppo Teatro Classico del Liceo Varano.

Biglietti in vendita dell’Auditorium il giorno dello spettacolo dalle ore 18, nelle biglietterie AMAT/VivaTicket e su vivaticket.com (con aggravio in favore del gestore del servizio). Informazioni Ufficio Cultura Comune di Camerino cultura@comune.camerino.mc.it tel. 0737/431401, AMAT tel. 071 2072439 www.amatmarche.net. Inizio ore 17.