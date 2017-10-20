Spaccio di stupefacenti, 36enne arrestato dalla Guardia di Finanza a Civitanova Marche Aveva in casa oltre 130 grammi tra cocaina, hashish e marijuana

Un civitanovese di 36 anni è stato arrestato nei giorni scorsi nell’ambito dei controlli sul territorio cittadino svolti dalla Guardia di Finanza del comando locale.

Fermato inizialmente mentre era alla guida di un’auto, l’uomo è stato trovato in possesso di uno spinello già confezionato. Successivamente le Fiamme Gialle, con l’ausilio di un’apposita unità cinofila antidroga, si sono recate presso la sua abitazione, dove sono stati scoperti 85 grammi di cocaina, 51 grammi di hashish e poco meno di un grammo di marijuana.

Le sostanze illecite sono state poste sotto sequestro insieme alla somma di 5.600 euro in contanti. Per il presunto pusher, arrestato per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio, è scattato infine il trasferimento presso il carcere anconetano di Montacuto.