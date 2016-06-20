Lanciato l’album di figurine delle società sportive di San Severino Marche "Vedere così tante società e centinaia di ragazzi coinvolti in questo progetto è motivo di grande orgoglio"

59 Letture Sport

Lo sport locale settempedano si prepara a vivere davvero un’esperienza unica e coinvolgente con il lancio ufficiale dell’album di figurine interamente dedicato alle realtà sportive del territorio. L’iniziativa, nata dalla collaborazione tra l’Amministrazione Comunale e l’editore Akinda Sport, è destinata a trasformare, come annunciato nelle scorse settimane, i giovani atleti locali in veri e propri “idoli” da collezionare e scambiare, valorizzando l’impegno e la passione che animano le associazioni, le palestre e i terreni di gioco della città.

Vista l’altissima adesione delle società sportive locali, che hanno risposto con entusiasmo al progetto, l’opera è stata suddivisa in due volumi per poter dare il giusto spazio a tutti i protagonisti. Il primo volume include le figurine di Asd Rotellistica Settempeda, del Tennis Club San Severino Marche, dell’Asd J-Etic, dell’associazione Studio Danza 91, dell’Asd San Severino Marche e SS Settempeda.

Il secondo volume, invece, raccoglie le immagini degli atleti dell’Asd Tormatic Pedale Settempedano, del Motoclub Settempedano II, di F.A. Team Academy, dell’Asd Audax Settempedana, dell’Asd San Severino Volley, del Blu Gallery Team e dell’associazione S.A.B San Severino Marche.

L’assessore allo Sport della Città di San Severino Marche, Paolo Paoloni, ha espresso grande soddisfazione per il traguardo raggiunto: “Vedere così tante società e centinaia di ragazzi coinvolti in questo progetto è motivo di grande orgoglio. L’album non è solo un gioco ma un prezioso strumento di aggregazione che rafforza il senso di appartenenza alla nostra comunità sportiva. È un modo tangibile per celebrare i nostri giovani talenti e il lavoro instancabile dei dirigenti e degli allenatori che ogni giorno promuovono i valori sani dello sport a San Severino Marche”.

Per tutti i tesserati under 13 presenti come figurina all’interno della raccolta, l’album sarà consegnato in omaggio direttamente tramite la propria società sportiva. Per tutti gli altri appassionati e collezionisti, l’album è invece disponibile al prezzo di 3 euro, mentre ogni singolo pacchetto di figurine costerà 1 euro.

Presto sarà possibile acquistare gli album e le bustine presso i seguenti punti vendita autorizzati: cartolibreria Mondo a righe di Lorenzini Claudia in piazza del Popolo 41/42, Edicola dei Giardini di via San Sebastiano, L’Erbavoglio di Ramaccini Maura in via Eustachio 21 e la Tabaccheria Settempeda in viale della Resistenza 27.