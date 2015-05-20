Servizio Civile Universale, il Comune di Macerata mette a disposizione 136 posti Le domande possono essere inviate entro l'8 aprile

165 Letture Cronaca

Il Comune di Macerata, nell’ambito del bando di servizio civile universale per la ricerca di operatori volontari pubblicato il 24 febbraio scorso dal Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio Civile Universale, seleziona 136 giovani, di cui 20 con minori opportunità, da impiegare nei 7 progetti che l’Ente ha inserito nei Programmi “Marche 26: inclusive, solidali, accoglienti” e “Marche 26: educare connettere informare”.

I progetti sono “Un nido accogliente 2026” per 18 posti totali, “Amico a colori 2026” con 29 posti disponibili, “Gesti di cura 2026” 18 posti, “Percorsi diversi 2026” 20 posti, “Giovaniattivi” con 8 posti, “Cultura Patrimonio per tutti 2026” per 33 posti e “Civic Digit.All 2026” con 10 posti disponibili.

I progetti hanno una durata di 12 mesi con orario di servizio di 25 ore settimanali e prevedono un periodo di tutoraggio di 3 mesi.

Per partecipare al bando i giovani devono avere la cittadinanza italiana, oppure di uno degli altri Stati membri dell’Unione Europea o di un Paese extra Unione Europea purché soggiorni regolarmente in Italia, aver compiuto 18 anni e non avere superato i 28 e non aver riportato condanne.

I candidati dovranno presentare la domanda di partecipazione entro le ore 14 dell’8 aprile 2026, esclusivamente attraverso la piattaforma DOL raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it.

Per accedere ai servizi di compilazione e presentazione domanda sulla piattaforma DOL occorre che il candidato sia riconosciuto dal sistema.

I cittadini italiani residenti in Italia o all’estero possono accedervi tramite la CIE (carta di identità elettronica) o con SPID, il Sistema Pubblico di Identità Digitale, entrambe con livello di sicurezza 2.

Da quest’anno al momento dell’invio della domanda di partecipazione, i cittadini residenti in Italia hanno la facoltà di richiedere l’attivazione automatica e gratuita della Carta Giovani Nazionale.

La Carta Giovani Nazionale è uno strumento digitale gratuito finalizzato a promuovere l’accesso a beni e/o servizi ai giovani di età compresa tra i 18 e i 35 anni, che siano residenti in Italia. Maggiori informazioni sulla CGN e sui vantaggi ad essa associati sono disponibili all’indirizzo: https://giovani2030.it/iniziativa/carta-giovani-nazionale/.

Per facilitare la partecipazione dei giovani e, più in generale, per avvicinarli al mondo del servizio civile, è disponibile il sito dedicato www.scelgoilserviziocivile.gov.it che, grazie al linguaggio più semplice, diretto proprio ai ragazzi, potrà meglio orientarli tra le tante informazioni e aiutarli a compiere la scelta migliore.

Per quanto riguarda il Comune di Macerata gli operatori dell’Informagiovani, in piazza Vittorio Veneto, 2 sono a disposizione per fornire informazioni o supporto ai giovani che ne avessero necessità. Lo sportello è aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12.30 tel. 0733 256438 e mail

informagiovani@comune.macerata.it.

Info: https://www.comune.macerata.it/servizio/servizio-civile-universale-2026/