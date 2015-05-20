Nei teatri di San Severino e Civitanova arriva l’Otello di Shakespeare In scena martedì 3 e mercoledì 4 marzo

“Otello” di Shakespeare nella drammaturgia di Dacia Maraini con protagonisti Giorgio Pasotti e Giacomo Giorgio va in scena martedì 3 marzo al Teatro Feronia di San Severino Marche e mercoledì 4 marzo al Teatro Rossini di Civitanova Marche, nuovo appuntamento delle stagioni teatrali realizzate dai rispettivi Comuni – a Civitanova anche con l’Azienda Teatri – e AMAT con il contributo di MiC e Regione Marche.

Prodotto da Teatro Stabile d’Abruzzo con Marche Teatro e Stefano Francioni, “Otello” vede in scena anche gli attori Claudia Tosoni, Davide Paganini, Gerardo Maffei, Salvatore Rancatore, Andrea Papale e Dalia Aly. Le musiche sono di Patrizio Maria D’Artista, la scena di Giovanni Cunsolo, le immagini di Thierry Lechanteur, i costumi di Sabrina Beretta e le luci di Marco Palmieri.

“E tu, come sei pallida! E stanca, e muta e bella, pia creatura nata sotto maligna stella. Fredda come la casta tua vita/e in cielo assorta. Desdemona!/ Ah… morta! morta! morta!/e poi Otello fu”. Così si chiude una delle tragedie più sconvolgenti della storia del teatro. Una storia d’amore e gelosia, di libertà e tradimento, di potere e illusione.

Otello, il Moro di Venezia, torna sul palcoscenico in una potente rilettura diretta da Giorgio Pasotti, con una drammaturgia originale firmata da Dacia Maraini. Al centro della vicenda, la relazione tragica tra Desdemona, donna coraggiosa e libera, e Otello, straniero, uomo “diverso”, che viene amato contro ogni pregiudizio e ostilità, sfidando le convenzioni e finendo soffocata da una spirale di sospetto e violenza.

Il testo si muove lungo il filo della violenza cieca, che si accende senza ragione e cresce per insicurezza, possesso, stupidità. Un’interpretazione moderna e necessaria che mette in luce l’attualità delle tematiche di Shakespeare: l’identità, il potere maschile, la manipolazione, la libertà femminile.

Nel ruolo di Otello, Giacomo Giorgio, giovane e talentuoso attore amatissimo dal pubblico per la serie “Mare Fuori”, offre una prova intensa. Una nuova produzione che porta sul palco un classico senza tempo, per raccontare ancora una volta quanto può essere fragile e potente l’animo umano.

La stagione in abbonamento del Feronia si chiude il 15 aprile con Lella Costa nella “Lisistrata” diretta dalla regia di Serena Sinigaglia.

Biglietti e informazioni Teatro Feronia San Severino (tel. 0733/634369 e Pro Loco 0733/638414); Teatro Rossini Civitanova Marche (tel. 0733/812936), AMAT biglietterie del circuito (tel. 071/2072439), vivaticket.com (con aggravio di costo in favore del gestore del servizio). Inizio ore 20.45 a San Severino, ore 21.15 a Civitanova.