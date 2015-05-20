Violenze e minacce per ottenere dalla madre denaro per la droga: 38enne in carcere Per l'uomo, residente a Civitanova Marche, si sono aperte le porte del carcere di Montacuto

Si trova dietro le sbarre presso il carcere anconetano di Montacuto il 38enne di Civitanova Marche arrestato per maltrattamenti, minacce ed estorsione nei confronti dell’anziana madre.

A partire almeno dallo scorso mese di dicembre, secondo quanto ricostruito dai Carabinieri, l’uomo avrebbe chiesto con insistenza alla madre denaro finalizzato all’acquisto di sostanze stupefacenti. Pur di ottenerlo, sarebbe ricorso in più occasioni a minacce di morte e a violenze tanto fisiche quanto verbali, danneggiando inoltre sia gli arredi dell’abitazione della donna che la sua automobile.

A seguito della denuncia sporta dalla 70enne, ormai esasperata dal comportamento dal figlio, il Gip del Tribunale di Macerata ha disposto per lui la custodia cautelare in carcere, misura applicata nei giorni scorsi dai Carabinieri di Civitanova Marche.