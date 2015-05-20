Adesso MC
Laboratorio di fumetto alla scuola “Enrico Mestica” di Civitanova Marche

L'iniziativa è stata promossa dall'associazione culturale Il Borgo

Martedì 24 e mercoledì 25 febbraio si è svolto nella Scuola Secondaria di I Grado Enrico Mestica il laboratorio di fumetto dell’associazione culturale Il Borgo.

L’incontro tra le due realtà è avvenuto grazie al Premio dell’Ambasciatore per la Transizione Ecologica del 2025, realizzato dal Comune di Civitanova Marche e promosso dall’associazione Marche a Rifiuti Zero.

L’istituto scolastico si era distinto per la realizzazione di un podcast con le classi prime, mentre l’associazione aveva candidato il ciclo di fumetti Le Avventure di Superborghetto – per salvare l’ambiente!, vincendo il premio della giuria.

Approfittando della settimana culturale della scuola, i ragazzi hanno potuto realizzare il proprio fumetto ambientale.

E’ stato per noi davvero un onore e un piacere essere accolti dagli insegnanti e dagli alunni, che ci hanno regalato due mattine di attenzione dinamica, accoglienza gentile e fumetti artistici oltre ogni previsione, dice Chiara, volontaria dell’associazione Il Borgo.

Partendo da una riflessione sul valore divulgativo ed educativo dei fumetti e delle narrazioni per immagini e concentrandosi sui vari obiettivi dell’Agenda Onu 2030, specialmente quelli riguardanti l’obiettivo 6 e la tutela delle acque, i ragazzi hanno creato delle storie emozionanti.

Il presupposto era quello di far realizzare un fumetto originale i cui destinatari fossero dei bimbi più piccoli di loro, esattamente come il nostro, ci spiega ancora Chiara.

E allora via di fantasia: eroi che salvano ecosistemi interi, goccioline che prendono vita e ci danno dei consigli ambientali, fatine che suggeriscono azioni sostenibili e molto molto altro.

Un altro punto cardine, per noi, era quello di farli lavorare in team. – continuano i volontari dell’associazione – Esattamente come il lavoro dell’associazione o della scuola, il discorso ambientale non può essere individualista. La sinergia e l’impegno da parte di tutti è fondamentale per ottenere dei risultati. In questo mondo fortemente improntato all’Io, testimoniare che è il gioco di squadra che fa la differenza lo sentiamo come un dovere morale.

E’ proprio il caso di dirlo allora: una goccia scava la roccia, ma tante gocce insieme possono modellare un vero capolavoro.

I ragazzi dell’Istituto Enrico Mestica ne sono assolutamente l’esempio perfetto e ci fanno ancora credere nella speranza del futuro, che passa senz’altro dalle loro mani.

