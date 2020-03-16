Spaccio di hashish, denunciati due giovani a Civitanova Marche Nei guai due ragazzi di 17 e 18 anni

Due i giovani denunciati nei giorni scorsi nell’ambito dei controlli antidroga svolti a Civitanova Marche dalla Guardia di Finanza.

In un primo momento le Fiamme Gialle, con l’ausilio di un’unità cinofila, hanno fermato un ragazzo di 17 anni, trovato in possesso di 18,5 grammi di hashish.

Poco più tardi le forze dell’ordine hanno rintracciato anche il 18enne sospettato di aver venduto lo stupefacente al minorenne. In casa del giovane, che al momento del fermo aveva con sé circa 3 grammi di hashish, sono stati scoperti altri 82 grammi della medesima sostanza illecita.

Per entrambi, al termine delle procedure di rito, è scattata infine una denuncia per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio.