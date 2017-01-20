Prende il via a Macerata la rassegna “Buon’Estate” Si inizia martedì 7 e mercoledì 8 luglio con lo spettacolo "Dedica"

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Martedì 7 e mercoledì 8 luglio si apre il sipario su Buon’Estate, rassegna di arti performative a Palazzo Buonaccorsi di Macerata promossa fino al 12 luglio dal Comune di Macerata con l’AMAT, il contributo di Regione Marche e MiC e in collaborazione con Lagrù.

Alla Sala dell’Eneide il primo appuntamento è con Dedica, un progetto ideato dalla danzatrice Sara Sguotti – musica Pierpaolo Vacca, produzione Centro di Produzione della DanzaCango/Firenze – che si sviluppa attraverso l’invito a instaurare un dialogo autentico con uno spazio fisico e un suono unico, esclusivo e irripetibile. Ogni volta, la struttura dell’opera è profondamente influenzata e modellata dall’ambiente in cui prende vita, trasformandosi in una partitura che si lascia guidare dall’architettura dello spazio stesso. L’incontro con il luogo, il pubblico e il suono genera un’atmosfera carica di significato, una sorta di rituale magico in cui l’intimità diventa il veicolo per una riflessione profonda e personale. Lo spazio si trasforma in un contenitore di emozioni e percezioni, che invita il pubblico a partecipare a un dialogo privato e collettivo al tempo stesso. La sincerità dei gesti si manifesta in un’esperienza che trascende la mera visione. Gli spettatori sono infatti chiamati a dedicarsi all’opera in modo intimo e soggettivo, rispondendo a ciò che vedono e sentono con la loro sensibilità personale. Dedica mira a ristabilire una forma di comunicazione concreta, reale e tangibile, che non teme l’eventualità del fallimento e che, anzi, accoglie l’adattamento immediato come parte integrante del processo creativo. Il progetto diventa così un omaggio a noi stessi, una celebrazione del nostro percorso di adattamento continuo, spesso inevitabile, ma capace di generare un piacere sottile e profondo. È una Dedica a noi e al piacere costretto dell’adattamento.

Artista e coreografa italiana, Sara Sguotti sviluppa una ricerca sul corpo come spazio di relazione, attraversando danza, teatro e pratiche performative. Il suo lavoro esplora le dinamiche tra individuo e collettività, muovendosi tra intimità, immaginazione e creazione condivisa. Ha collaborato con, tra gli altri, Virgilio Sieni, Anton Lachky, Damien Jalet, Roberto Magro, Simona Bertozzi, Cristina Kristal Rizzo, Jacopo Jenna e Annamaria Ajmone. Le sue creazioni sono state presentate in importanti contesti nazionali e internazionali, tra cui Brighton Fringe Festival, Tanzhaus Zürich e K3 Kampnagel di Amburgo. Nel 2024 ha ricevuto il Premio Ubu come Miglior Attrice/Performer Under 35. Dal 2025 è artista associata del Centro di Produzione della Danza Cango di Firenze, dove prosegue la sua ricerca coreografica con nuove creazioni, tra cui Rossocrepa (2026).

Informazioni: Biglietteria dei Teatri 0733 230735, AMAT 071 2072439 e circuito vivaticket (vendita on line), biglietteria a Palazzo Buonaccorsi dalle ore 19.30. Sono previste due repliche sello spettacolo, ore 20.30 e ore 22.