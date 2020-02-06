Massimo Silverio in concerto venerdì 10 luglio a Macerata Nell'ambito della rassegna "Buon'Estate"

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Prosegue venerdì 10 luglio Buon’Estate, la rassegna di arti performative ospitata nel Cortile di Palazzo Buonaccorsi di Macerata e promossa dal Comune di Macerata con l’AMAT, con il contributo della Regione Marche e del Ministero della Cultura. Fino al 12 luglio il suggestivo spazio cittadino accoglie una serie di appuntamenti dedicati alla musica e alle arti dal vivo.

Tra i protagonisti del cartellone arriva Massimo Silverio, tra le voci più originali e rappresentative della nuova scena musicale italiana, che fa tappa a Macerata con il Surtùm Tour, nato dall’omonimo album pubblicato nel 2025.

A due anni dal debutto discografico Hrudja, lavoro che ha imposto l’artista friulano all’attenzione della critica nazionale e internazionale, Surtùm segna un nuovo capitolo della sua ricerca musicale. Scritto, arrangiato e prodotto insieme a Manuel Volpe e Nicholas Remondino, il disco amplia ulteriormente il linguaggio espressivo di Silverio, intrecciando il patrimonio culturale della Carnia con una scrittura contemporanea che guarda alla sperimentazione, all’elettronica e al folk d’autore.

Nato e cresciuto tra le montagne della Carnia, Massimo Silverio canta nella sua lingua madre, il carnico, trasformandola in uno strumento poetico capace di evocare paesaggi interiori e memorie collettive. Il suo universo sonoro si muove tra tradizione e avanguardia, tra ritualità popolare e ricerca contemporanea, dando vita a una proposta artistica unica nel panorama italiano. Il titolo dell’album, Surtùm – termine che in friulano indica una palude o un prato acquitrinoso – diventa metafora di un luogo simbolico dove canti, ricordi e preghiere si depositano, si trasformano e rinascono. Ne nasce un’opera intensa e visionaria che attraversa i temi della memoria, del rapporto con la natura, della spiritualità e della necessità di riscoprire un senso di fratellanza in un presente segnato da conflitti e inquietudini. Ad accompagnare Silverio sul palco c’è una ricerca sonora raffinata, costruita anche grazie alla collaborazione di musicisti come Mirko Cisilino, Flavia Massimo, Benedetta Fabbri e Martin Mayes, che contribuiscono a un tessuto musicale sospeso tra strumenti acustici, elettronica e suggestioni ancestrali. Finalista alle Targhe Tenco con Hrudja come miglior album in dialetto, Massimo Silverio ha conquistato l’attenzione della stampa specializzata italiana e internazionale – da Mojo a Clash, da Rolling Stone a Wired – oltre a importanti emittenti radiofoniche come BBC6, KEXP, FIP Radio France e Rai Radio. Negli ultimi anni si è esibito nei principali club e festival italiani ed europei, tra cui Jazz Is Dead, Locus Festival, Focus Wales e No Borders.

Il concerto avrà inizio alle ore 21.15. Per informazioni: Biglietteria dei Teatri di Macerata 0733 230735, AMAT 071 2072439 e circuito Vivaticket per la vendita online. La biglietteria di Palazzo Buonaccorsi sarà aperta il giorno del concerto dalle ore 20.15.

Rassegna nella rassegna, il 9 luglio, a cura di Lagrù, torna Il Cortile delle Storie – I teatri del mondo alla ribalta, teatro per l’infanzia con due appuntamenti, entrambi al Cortile. Il programma si apre con Quel diavolo di arlecchino di Bambabambin Puppet Theatre alle ore 17.45 e prosegue con Il mangiafiabe. Storie in cucina di Lagrù Ragazzi alle ore 21.15.