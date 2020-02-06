Visso ospita la manifestazione “Le Guaite del Gusto” Tra venerdì 17 e domenica 19 luglio

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Nel fine settimana del 17-19 luglio una nuova tappa del Grand Tour delle Marche promette un’immersione esperienziale nel cuore del Parco Nazionale dei Monti Sibillini con la manifestazione Le Guaite del Gusto.

L’iniziativa è stata presentata questa mattina in Regione, nel corso di una conferenza stampa, a cui hanno partecipato il sottosegretario alla Presidenza della Regione Marche Silvia Luconi, la sindaca di Visso Rosella Sensi, il direttore di Tipicità e Grand Tour delle Marche Angelo Serri. Presenti anche Enzo Mengoni, presidente di Confartigianato Macerata Fermo Ascoli Piceno, e Carlo Pasqualini, responsabile di Bike Tourism.

Sarà proprio Visso, città sede del Parco, ad offrire un ricco palinsesto di esplorazioni, eventi speciali, degustazioni inedite e performance che valorizzano la ricchezza e la magnificenza che storicamente caratterizzano questo incantato lembo d’Appennino.

“Le Guaite del Gusto – ha dichiarato Silvia Luconi – rappresentano un esempio concreto di come la valorizzazione delle aree interne possa tradursi in opportunità di crescita, mettendo al centro il patrimonio ambientale, le tradizioni e le eccellenze enogastronomiche. L’ingresso della manifestazione nel circuito del Grand Tour delle Marche conferma il valore di un progetto che nasce dalla comunità e che, grazie anche al prezioso lavoro di Tipicità e dell’amministrazione comunale, contribuisce a promuovere l’identità del territorio. Visso è un luogo simbolo dell’Appennino marchigiano che, dopo il sisma del 2016, ha saputo guardare avanti con determinazione, investendo sulle proprie eccellenze e sulla capacità di fare comunità. Eventi come questo non sono soltanto occasioni di promozione turistica, ma strumenti concreti per ricucire e far rinascere quel tessuto sociale ed economico profondamente segnato dagli eventi sismici, creando nuove opportunità per le imprese, rafforzando il senso di appartenenza e restituendo centralità ai borghi dell’entroterra. La Regione Marche continuerà a essere al fianco delle comunità delle aree interne, sostenendo iniziative capaci di generare sviluppo, valorizzare i territori e raccontare l’autenticità della nostra regione”.

Per Rosella Sensi, “La ricostruzione non può essere soltanto materiale: occorre ricostruire anche l’anima di una comunità che ha dimostrato una straordinaria resilienza. Tante persone, dopo il terremoto, hanno scelto di restare e di non abbandonare le proprie attività, affrontando enormi sacrifici. È questa forza che va sostenuta e valorizzata. Visso era già una destinazione conosciuta e apprezzata; oggi l’obiettivo, anche grazie a Tipicità, è farla riscoprire, riportando al centro la sua identità e coinvolgendo nuovamente cittadini e visitatori. Il nostro territorio offre un patrimonio che va ben oltre l’enogastronomia. Parliamo di storia, arte, paesaggio e luoghi simbolo come la piazza di Visso e il Santuario di Macereto che raccontano una comunità ricca di tradizioni e di cultura e che grazie alla tappa di Tipicità potranno essere riscoperti e rivissuti. Far riscoprire questi territori significa anche offrire nuove opportunità alle comunità colpite dal sisma, sostenendo chi continua a vivere e lavorare qui. Ringrazio il sottosegretario a Silvia Luconi presente alla conferenza, grazie ad Angelo Serri e Alberto Monachesi per il lavoro svolto nell’organizzazione dell’evento, capace di valorizzare non solo le eccellenze enogastronomiche, ma anche le esperienze legate al paesaggio, al cicloturismo e alle tradizioni artigianali. A Visso il saper fare e il lavoro manuale sono parte dell’identità della comunità e questa manifestazione rappresenta un’importante occasione per mostrarlo nuovamente”.

“La città di Visso, la perla dei Sibillini – ha commentato Angelo Serri – entra nel Grand Tour delle Marche e porta in dote un’incredibile concentrazione di tesori. Con il progetto Le Guaite del Gusto vogliamo aiutare il sindaco Rosella Sensi e tutta la comunità dell’Alta Valnerina a presentarsi come una vera e propria destinazione turistica capace di offrire esperienze uniche ed esclusive nel cuore del Parco Nazionale dei Sibillini”

Programma – Si comincia già nella serata di venerdì 17 luglio con lo sfizioso “Aperitrota”, appuntamento goloso che avrà come contesto proprio una troticoltura, dove il pregiato salmonide verrà proposto in modalità giovane e street food. L’alta Valnerina è infatti nota per i suoi impianti di acquacoltura che qui trovano una collocazione ideale grazie alla ricchezza di fresche acque cristalline che, gorgogliando, discendono dai monti circostanti.

Molte le iniziative che dal pomeriggio di sabato 18 luglio consentiranno a turisti, amanti della natura e delle identità locali, di vivere intensamente l’ambiente di montagna e l’antica storia che caratterizza Visso che, in epoca medievale, era organizzata in cinque Guaite, per l’appunto, che componevano il vasto territorio comunale. In programma un trekking d’alta quota con aperitivo finale in rifugio, l’apertura della nuova sala immersiva e la visita guidata al centro storico. Per famiglie e bambini sono previsti laboratori di arte creativa con tecniche e materiali naturali, insieme a performance e mini-lab artistici.

Alle ore 18:30 l’appuntamento “Ritorno in Piazza”, aperitivo speciale nella storica Piazza Martiri Vissani per celebrare la montagna attraverso interpretazioni gastronomiche tipiche, ma anche creative. A seguire la cena della tradizione proposta dalla pro-loco che, insieme ad altre specialità della cucina casalinga, prevede la tipica pasta locale chiamata “le cordelle”.

Nella mattinata di domenica 19 luglio, spazio alle attività sportive ed outdoor, con la Visso Bike Experience e con il Foresth Bathing denominato “Bagno nei Sibillini”. A partire dalle 10:00 sarà aperto anche il Mercatino di montagna animato da dimostrazioni dal vivo e laboratori di creatività manuale, in collaborazione con Confartigianato. Alle ore 17:30 va in scena “Lo spettacolo dei Sibillini”, con la partecipazione di Monica Caradonna e Francesco Gasparri, conduttori di Linea Verde RAI.

Per tutto il fine settimana sarà possibile acquistare specialità del territorio, fare esperienze in fattorie di montagna, visitare acquacolture e assaggiare i piatti del territorio nei locali aderenti, così come approfittare delle invitanti proposte di soggiorno formulate dalle strutture ricettive locali.

La manifestazione è organizzata dal Comune di Visso e da quest’anno entra a far parte del circuito del Grand Tour delle Marche, promosso da Tipicità ed ANCI Marche.

Info e prenotazioni: www.tipicita.it