Al teatro Verdi di Pollenza va in scena “La moglie fantasma” Venerdì 13 marzo alle ore 21.15: sul palco Maria Grazia Cucinotta e Pino Quartullo

Maria Grazia Cucinotta e Pino Quartullo sono i protagonisti di “La moglie fantasma” dell’inglese David Tristram, commedia in scena venerdì 13 marzo al Teatro Verdi di Pollenza nella stagione proposta da Comune e AMAT con il contributo di MiC e Regione Marche.

Allestito con la regia di Marco Rampoldi e con Giorgio Verduci, Giorgio Centamore, Roberta Petrozzi e la partecipazione di Alessandra Faiella a fianco dei due interpreti principali, il testo (la traduzione dall’inglese è di Enrico Luttmann) mescola in modo arguto e divertente lo shakespeariano “Amleto” e lo “Spirito Allegro” di Coward, un po’ di Pirandello e un pizzico di Agatha Christie.

Dopo la festa a chiusura di una trionfale tournée, la protagonista è stata trovata morta. Il caso è stato archiviato come suicidio: l’alcool, i barbiturici, il sempre più teso rapporto con il marito drammaturgo… Ma un anno dopo il fantasma della donna (Maria Grazia Cucinotta) riappare all’ex marito (Pino Quartullo), gli rivela di essere stata in realtà assassinata e lo convince, dopo i momenti di incredulo sgomento, a mettere in atto uno stratagemma, modellato sulla recita dell’Amleto, grazie al quale lei potrà essere liberata dal limbo.

Sempre in bilico fra situazioni paradossali e divertenti, ha inizio la prova in cui tutti gli attori (Giorgio Verduci, Roberta Petrozzi, Giorgio Centamore e Alessandra Faiella nel ruolo della storica ‘rivale’ della protagonista) mettono in luce piccolezze e fragilità di chi fa questo mestiere, in un accattivante gioco di scatole cinesi in cui non si capisce più dove finisca la realtà e inizi la finzione, in un crescendo di colpi di scena, fino al parossistico finale.

Lo spettacolo, prodotto da Nidodiragno e Rara, con la scena di Lucio Diana, i costumi di Laura Liguori, le luci di Andrea Lisco e le musiche Diego Maggi, tornerà sui palcoscenici marchigiani il 22 marzo al Teatro Piermarini di Matelica e in aprile sarà alla Fenice di Senigallia il 10, al Teatro la Perla di Montegranaro l’11 e il 12 al Teatro Persiani di Recanati.

Biglietti e informazioni: Teatro Verdi Pollenza (tel. 349/4730823 e Comune tel. 0733/548708), biglietterie Amat/Vivaticket (tel. 071/2072439) e su vivaticket.com (con aggravio in favore del gestore del servizio). Inizio ore 21.15.