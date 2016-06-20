Tolentino, apre i battenti lo sportello informativo sulla ZES Da giovedì 12 marzo grazie alla collaborazione con CNA e Confindustria

78 Letture Cronaca

Le Marche sono entrate ufficialmente a far parte della ZES Unica con la legge n.171 del 18 novembre 2025. Tra i principali vantaggi la possibilità di accedere all’Autorizzazione Unica attraverso lo Sportello Unico Digitale ZES, uno strumento interamente telematico che riduce drasticamente i tempi burocratici (l’iter può essere concluso entro 60 giorni) e che sostituisce numerosi titoli abilitativi tra cui la variante urbanistica. Accanto a questo si affiancano gli incentivi fiscali: il credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali nelle aree ammesse, con percentuali diversificate in base alla dimensione aziendale: 35% per le piccole imprese, 25% per le medie e 15% per le grandi. Le risorse già stanziate per il 2025 ammontano a 110 milioni di euro e a partire da quest’anno Marche e Umbria entrano stabilmente nel riparto triennale dei 2,3 miliardi destinati a livello nazionale alle aree ZES.

In questa ottica l’Amministrazione comunale con Confindustria Macerata e CNA Macerata promuove l’apertura di uno sportello informativo gratuito aperto a tutti, a partire da giovedì 12 marzo 2026, presso il Comune di Tolentino.

Il nuovo sportello che offrirà un servizio orientativo per la comunità e le imprese del territorio sarà operativo presso il Comune, in piazzale Europa, 3, dalle ore 15.30 alle ore 17.30 il martedì con il personale di Confindustria Macerata e il giovedì con il personale di CNA Macerata.

Per informazioni e appuntamenti:

Confindustria Macerata – 0733.279638 – finanziamenti@confindustriamacerata.it

CNA Macerata – 0733.27951 – info@mc.cna.it

Il nuovo sportello informativo è stato presentato nel corso di una conferenza stampa dal Sindaco Mauro Sclavi, dal Vicesindaco e Assessore all’Urbanistica Alessia Pupo, dal Presidente ANCE Macerata Enrico Crucianelli e referente ZES, dal Direttore Gianni Niccolò, da Anna Ruffini Finanza agevolata di Confindustria, dal Presidente Simone Giglietti, dalla Direttrice Lucia Pistelli e da Davide Cherubini (responsabile dello sportello) di CNA Macerata. Presente anche Patrizia Meo responsabile Ufficio Urbanistica Comune di Tolentino e coordinatrice del progetto.

Con la legge 171 del 18 novembre 2025, Marche e Umbria sono state annesse alla Zona Economica Speciale Unica del Mezzogiorno Come noto, la ZES è una zona delimitata del territorio dello Stato, nella quale l’esercizio di attività economiche e imprenditoriali, da parte sia delle aziende già operative nei relativi territori, sia di quelle che vi si insedieranno, può beneficiare di condizioni favorevoli e agevolazioni, in relazione agli investimenti e alle attività di sviluppo d’impresa.

In particolare, la ZES Unica mira a fornire un approccio integrato e coerente per sostenere lo sviluppo economico e la crescita nelle regioni interessate attraverso la semplificazione amministrativa (Autorizzazione unica) e l’agevolazione degli investimenti.

Lo Sportello Zes del Comune di Tolentino affianca le aziende nel cogliere le opportunità agevolative e le semplificazioni amministrative, fornendo consulenza e assistenza nella pianificazione degli investimenti e nella richiesta dei contributi

L’Autorizzazione Unica consente di ottenere, attraverso un unico procedimento, i principali titoli necessari per avviare o sviluppare un’attività (ad esempio permessi edilizi e autorizzazioni ambientali), con una riduzione dei tempi e degli adempimenti burocratici.

Il presidio fornisce una consulenza preliminare e di orientamento, utile per aiutare l’impresa a comprendere il percorso da attivare e i passaggi principali.

Il credito d’imposta per gli investimenti produttivi è operativo nel triennio 2026-2028. Vengono agevolati i progetti di investimento relativi all’acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature, nonché all’acquisto di terreni e immobili strumentali, compresi realizzazione e ampliamento degli stessi. Le agevolazioni spettanti sono le seguenti: 35% – piccole imprese; 25% – medie imprese; 15% – grandi imprese (solo nel caso in cui l’investimento sia destinato ad avviare una nuova attività economica – nuovo codice Ateco).

Le scadenze 2026 sono: comunicazione preventiva all’Agenzia delle Entrate tra il 31 marzo e 30 maggio 2026, comunicazione integrativa con la prova degli investimenti effettuati a gennaio 2027.

Cosa offre lo Sportello: Analisi di fattibilità del progetto d’investimento ai sensi della normativa nazionale e comunitaria; Valutazione dei requisiti soggettivi e oggettivi di accesso all’agevolazione; Verifica dell’ammissibilità dei costi; Analisi e valutazione di tutte le altre eventuali agevolazioni cumulabili e del rispetto dei vincoli del doppio finanziamento; Indicazioni operative per la presentazione dei Modelli da inviare all’Agenzia delle Entrate; Analisi di fattibilità del progetto d’investimento ai sensi della normativa nazionale e comunitaria; Valutazione dei requisiti soggettivi e oggettivi di accesso all’agevolazione.

Il Sindaco Mauro Sclavi e il Vicesindaco e Assessore all’Urbanistica Alessia Pupo hanno ringraziato Confindustria e CNA che, con grande spirito collaborativo e in maniera pienamente costruttiva collaborano per fornire informazioni per poter accedere alle facilitazioni previste dalla ZES. E’ – hanno detto – una fondamentale occasione per le nostre imprese per avere finanziamenti per migliorare le proprie attività mediante progetti specifici e operativi che potranno essere vagliati e laddove necessario, completati grazie al servizio di consulenza di Confindustria e CNA.

Il Presidente ANCE Macerata Enrico Crucianelli con delega di Confindustria alla Zes e il Direttore di Confindustria Gianni Niccolò hanno ribadito la scelta di partnership pubblico privato operata da Confindustria Macerata in collaborazione con il Comune di Tolentino, volta a informare gli imprenditori locali sulle opportunità offerte dalla nuova Zes Marche. La volontà è quello di fornire un servizio di informazione, di consulenza e di prima assistenza alle imprese per contribuire a rilanciare il tessuto produttivo locale in una strategia condivisa di sviluppo e di sostenibilità.

Il Presidente Simone Giglietti e la Direttrice Lucia Pistelli di CNA Macerata affermano «Stiamo vivendo una fase economica molto delicata. Dopo il periodo di forte inflazione che ha colpito imprese e famiglie, il nuovo conflitto in Medio Oriente sta già producendo effetti sui mercati energetici. Per le imprese italiane, che già scontano costi dell’energia più elevati rispetto ad altri Paesi europei, questo significa ulteriori difficoltà. È fondamentale che le istituzioni mettano in campo strumenti capaci di sostenere gli investimenti e la competitività del sistema produttivo.

In un contesto così complesso diventa ancora più importante informare e accompagnare le imprese nell’accesso alle opportunità disponibili. È questo il ruolo che CNA svolge ogni giorno al fianco degli imprenditori. Con lo sportello informativo ZES che presentiamo oggi a Tolentino vogliamo offrire un punto di riferimento concreto per aiutare le imprese a orientarsi tra questa misura e le altre opportunità di sostegno agli investimenti».