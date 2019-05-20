Adesso MC
Incidente sul lavoro, operaio di 25 anni ferito a Civitanova Marche

Scattato per lui il trasferimento in eliambulanza all'ospedale di Torrette di Ancona

Verifiche in corso a Civitanova Marche sull’incidente sul lavoro che, nella mattinata di martedì 10 febbraio, ha portato al ferimento di un operaio di 25 anni.

Intorno alle ore 9.30, il giovane stava effettuando dei lavori di manutenzione del verde presso un’azienda ubicata in località Santa Maria Apparente. All’improvviso, per cause in corso di chiarimento, è stato travolto dal crollo di un grosso cancello.

I sanitari del 118 accorsi sul posto hanno riscontrato diversi traumi nel lavoratore, residente a Porto Sant’Elpidio. Per lui è quindi stato disposto il trasferimento all’ospedale di Civitanova, da dov’è stato infine condotto in eliambulanza all’ospedale regionale di Torrette di Ancona.

