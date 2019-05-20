Incidente sul lavoro, operaio di 25 anni ferito a Civitanova Marche
Scattato per lui il trasferimento in eliambulanza all'ospedale di Torrette di Ancona
91 Letture0 commenti
Verifiche in corso a Civitanova Marche sull’incidente sul lavoro che, nella mattinata di martedì 10 febbraio, ha portato al ferimento di un operaio di 25 anni.
Intorno alle ore 9.30, il giovane stava effettuando dei lavori di manutenzione del verde presso un’azienda ubicata in località Santa Maria Apparente. All’improvviso, per cause in corso di chiarimento, è stato travolto dal crollo di un grosso cancello.
I sanitari del 118 accorsi sul posto hanno riscontrato diversi traumi nel lavoratore, residente a Porto Sant’Elpidio. Per lui è quindi stato disposto il trasferimento all’ospedale di Civitanova, da dov’è stato infine condotto in eliambulanza all’ospedale regionale di Torrette di Ancona.
Per poter commentare l'articolo occorre essere registrati su Macerata Notizie e autenticarsi con Nome utente e Password
Effettua l'accesso ... oppure Registrati!