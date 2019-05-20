Macerata protagonista alla Borsa Internazionale del Turismo L'assessore Sacchi: "A Milano abbiamo raccontato una Macerata viva capace di rinnovarsi continuamente"

Il Comune di Macerata conferma il suo ruolo di polo d’attrazione turistico culturale partecipando alla BIT (Borsa Internazionale del Turismo) di Milano. All’interno dello stand della Regione Marche, l’assessore al Turismo e ai Grandi Eventi, Riccardo Sacchi, ha presentato il calendario unico della città, puntando con decisione sul brand “Macerata Città dei Festival”.

L’obiettivo della trasferta milanese è chiaro: intercettare flussi turistici alla ricerca di esperienze autentiche che sappiano coniugare la bellezza architettonica del capoluogo con una proposta di intrattenimento di alto profilo, distribuita lungo tutto l’arco dell’anno.

“A Milano abbiamo raccontato una Macerata viva capace di rinnovarsi continuamente – ha dichiarato l’assessore Riccardo Sacchi -. La nostra presenza alla BIT non è solo una vetrina, ma una scelta strategica per consolidare il posizionamento della città come destinazione di cultural entertainment.

Macerata è oggi, a pieno titolo, la Città dei Festival e delle rassegne. Attraverso eccellenze come Musicultura, la forza attrattiva di Sferisterio Live, l’energia di Overtime, la profondità di Macerata Racconta e l’originalità di Artemigrante, offriamo ai visitatori un motivo per tornare in ogni stagione. Infatti, come da programma, abbiamo raggiunto un’importante destagionalizzazione delle manifestazioni. Non proponiamo solo singoli eventi, ma un modello di accoglienza dove la qualità artistica diventa il volano per l’economia del territorio e per la valorizzazione del nostro patrimonio storico”.

Oltre alla tradizionale offerta lirica, Macerata si posiziona sul mercato turistico attraverso una rete di manifestazioni che spaziano dalla letteratura alla musica d’autore, fino alle arti performative con Musicultura il festival della canzone popolare e d’autore che trasforma la città nella capitale della musica di qualità, Sferisterio Live, la rassegna di concerti dal vivo che porta i grandi nomi del pop e del rock internazionale nella cornice neoclassica dello Sferisterio, Overtime, il festival che allena il corpo e la mente dedicato allo sport, Macerata Racconta, il festival letterario che coinvolge l’intero centro storico in una riflessione corale con i più importanti autori contemporanei e Artemigrante, il festival di circo contemporaneo e teatro di strada che colora e anima le piazze, rendendo l’arte accessibile a tutti.