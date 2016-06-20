Traffico di stupefacenti sul litorale maceratese, nove gli arrestati Un decimo individuo è finito in manette in quanto trovato in possesso di un'arma da fuoco con matricola abrasa

Vasta operazione dei Carabinieri del comando provinciale di Macerata che, nelle prime ore della mattinata di giovedì 22 gennaio, hanno tratto in arresto nove persone, ritenute coinvolte nel traffico di stupefacenti sul litorale maceratese.

Il sodalizio criminale, attivo sul territorio da oltre dieci anni, operava prevalentemente tra Civitanova Marche e Porto Potenza Picena e si occupava dello spaccio di cocaina e hashish. Tra i nove soggetti finiti in manette con l’accusa di associazione a delinquere figura anche il presunto capo dell’organizzazione, il 40enne C.C., arrestato dai militari a Cosenza.

Durante le perquisizioni condotte nell’ambito dell’operazione, denominata “Potentia“, le forze dell’ordine hanno scoperto e sequestrato anche due armi da fuoco: per il possesso di una di queste, con matricola abrasa, è stata arrestata una decima persona.