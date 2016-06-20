San Severino Marche: il borgo di Elcito protagonista sulla stampa nazionale A dedicargli un articolo è stato Blitz Quotidiano

Elcito, l’antico borgo incastonato su uno sperone di roccia a 821 metri d’altezza, torna ancora una volta alla ribalta nazionale. A dedicare un ampio speciale a quello che è ormai celebre come il “Piccolo Tibet delle Marche” è stata questa volta la testata Blitz Quotidiano, con un reportage che celebra l’unicità di un luogo capace di offrire silenzio, pace e paesaggi fuori dal tempo.

L’articolo di Claudia Montanari descrive Elcito come una perla rara, un borgo dove il tempo sembra essersi fermato, caratterizzato dalle sue case in pietra che poggiano direttamente sulla roccia viva. Nato originariamente come castello a difesa della sottostante Abbazia di San Salvatore in Valle di Fucina, il borgo rappresenta oggi una delle mete più ricercate per il cosiddetto “turismo lento”.

Blitz Quotidiano ne sottolinea l’atmosfera quasi mistica, ideale per chi cerca una fuga dalla frenesia moderna in un contesto che conserva intatto il fascino del passato.

Il servizio non manca di celebrare la cornice naturale in cui Elcito, un vero e proprio paradiso che, va ricordato, è inserito nel territorio della Riserva naturale regionale del Monte San Vicino e del Monte Canfaito.

La rinnovata attenzione da parte di testate nazionali conferma anche la crescita di tutto il territorio di San Severino Marche, uno dei più estesi dell’intera regione Marche con oltre 193 chilometri quadrati di bellezze, come destinazione di eccellenza nel panorama del turismo esperienziale.

“L’attenzione di Blitz Quotidiano è un’ulteriore conferma del valore inestimabile del nostro patrimonio – commenta il sindaco della Città di San Severino Marche, Rosa Piermattei, che spiega – Elcito e la Riserva di Canfaito non sono solo luoghi fisici ma rappresentano l’identità stessa della nostra terra: un mix perfetto tra storia, resilienza e una natura che toglie il fiato. Continueremo a investire nella promozione e nella tutela di questi gioielli affinché restino accessibili e autentici per tutti i visitatori”.

L’approfondimento di Blitz Quotidiano si conclude ricordando come Elcito resti un luogo unico: “In un’epoca in cui molti borghi vengono “ripensati” per attrarre turismo, Elcito rimane fedele a sé stesso. Non promette esperienze costruite, ma offre una dimensione autentica, quasi ascetica, che colpisce soprattutto chi cerca spazi di silenzio e contemplazione”.

L’articolo completo è disponibile al seguente link https://www.blitzquotidiano.it/societa/un-piccolo-borgo-di-montagna-continua-ad-affascinare-chi-cerca-silenzio-e-paesaggi-fuori-dal-tempo-3765050/.