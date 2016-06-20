Si apre il sipario sulla nuova stagione del teatro Verdi di Pollenza
Al via giovedì 15 gennaio con lo spettacolo "L'illusione coniugale"
La stagione del Teatro Verdi di Pollenza proposta da Comune e AMAT con il contributo di MiC e Regione Marche si apre giovedì 15 gennaio con “L’illusione coniugale” di Eric Assous, con Attilio Fontana, Rosita Celentano e Stefano Artissunch che firma anche la regia, prodotto dalla marchigiana Synergie Arte Teatro.
In una lussuosa abitazione estiva, la vita coniugale di Giovanna e Massimo, coppia apparentemente perfetta, si svela attraverso un gioco pericoloso di verità e menzogne. Dopo una serata mondana, i due coniugi iniziano un confronto serrato, rivelando infedeltà, segreti e insicurezze che minano le fondamenta del loro matrimonio. Il linguaggio ironico e vivace dei loro dialoghi raggiunge la dimensione di commedia che cattura immediatamente l’attenzione del pubblico.
Massimo, affascinante e sicuro di sé, confessa le sue numerose avventure extraconiugali, spingendo Giovanna a rivelare i propri tradimenti. La tensione sale quando Claudio, prestante ex giocatore di tennis e vecchio amico di Massimo, entra in scena. I dialoghi taglienti e le situazioni emotivamente cariche, punteggiate da battute brillanti, mettono a nudo la vulnerabilità e la disperazione dei protagonisti, mentre cercano di trovare un equilibrio tra verità e perdono.
«Ho scelto di portare in scena “L’illusione coniugale” – racconta il regista – per la sua straordinaria capacità di esplorare le intricate dinamiche delle relazioni umane, svelando le illusioni e le verità nascoste. Questo progetto mi ha attratto per la capacità di penetrare nelle profondità con una precisione ed una sensibilità uniche».
Prossimi appuntamenti a Pollenza il 1 febbraio Ti amo o qualcosa del genere di e con Diego Ruiz, in scena con Tiziana Foschi, Milena Miconi e Samuel Peron; il 13 marzo Maria Grazia Cucinotta e Pino Quartullo in La moglie fantasma; il 1 aprile, Lucrezia Lante della Rovere e Arcangelo Iannace in Non si fa così.
Biglietti e informazioni: Biglietteria del Teatro Verdi (tel. 349/4730823 e Comune di Pollenza 0733/548708), biglietterie Amat/Vivaticket (tel. 071/2072439) e su vivaticket.com (con aggravio in favore del gestore del servizio).
Spettacoli ore 21.15
