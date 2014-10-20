Adesso MC
La “Carmen” del Balletto di Milano arriva nei teatri marchigiani

Dal 14 al 16 gennaio a Fermo, Tolentino e Ascoli Piceno

"Carmen"

Un grande classico della danza, Carmen del Balletto di Milano sulle musiche di Georges Bizet, coreografie di Agnese Omodei Salè e Federico Veratti, arriva in scena mercoledì 14 gennaio al Teatro dell’Aquila di Fermo, il 15 gennaio al Vaccaj di Tolentino e il 16 gennaio al Teatro Ventidio Basso di Ascoli Piceno. Lo spettacolo è proposto come appuntamento fuori abbonamento delle stagioni realizzate dai rispettivi Comuni con l’AMAT e il contributo di Regione Marche e MiC.

Carmen, bella e anticonformista, passionale e desiderata, che sfida chiunque voglia sottometterla e il Destino, così ben descritto dall’onnipresente leitmotiv della musica, sono i protagonisti dell’esclusiva versione del Balletto di Milano. Un’ammaliante faccia a faccia in cui Carmen comprenderà che l’unico modo per vivere come desidera è piegarsi a Lui, al fatum, e accettare la morte imminente che le è stata annunciata dalle carte.

È il confronto/scontro tra la gitana simbolo di femminilità e l’inquietante figura che conduce la vicenda sin dalla prima scena. È infatti il Destino a mettere sulla strada di Carmen prima Don Josè e successivamente Escamillo, a svelarsi man mano attraverso i simboli delle carte (l’amore, il tradimento, la morte), ad armare la mano di Don Josè e, nel finale, a portare Carmen con sè. Don Josè, il torero Escamillo e Micaela sono gli altri interpreti principali di questo balletto ricco di coreografie coinvolgenti, dalla celeberrima Habanera, agli appassionati pas de deux, alle tante e vivaci danze d’assieme di gitani, soldati e sigaraie realizzate sulle stupende musiche di Georges Bizet. Tradizione e modernità convivono anche nel clima d’energia dell’originale messinscena che non tradisce le aspettative, restando fedele alla novella di Prosper Mérimée e all’opera di Georges Bizet con la scenografia di Marco Pesta.

Informazioni: Fermo 0734 284295, Tolentino 0733 960059, Ascoli Piceno 0736 298770, AMAT 071 2072439 e circuito vivaticket anche online.

Inizio spettacoli Fermo ore 21, Tolentino ore 21.15, Ascoli Piceno ore 20.30.

