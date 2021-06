Scontro tra due automobili a Civitanova Marche, feriti entrambi i conducenti Il sinistro stradale si è verificato nella mattinata di venerdì 4 giugno

Nel corso della mattinata di venerdì 4 giugno, due automobili sono rimaste coinvolte in un incidente stradale capitato a Civitanova Marche.

L’impatto ha avuto luogo intorno alle ore 10.30 all’incrocio tra via Papa Giovanni XXIII e via Giacosa: pare che alla base dello scontro via sia stata una mancata precedenza da parte di uno dei due conducenti.

Una delle vetture interessate nel sinistro, una Bmw, è stata scagliata contro il muretto di un’abitazione, mentre l’altro veicolo, un’Opel Corsa, ha invece terminato la propria corsa in mezzo alla carreggiata.

Le persone a bordo dei due mezzi sono poi state soccorse sul posto dai sanitari del 118: tutti loro se la sarebbero cavata con lesioni di poco conto. Il personale della Polizia Locale ha invece effettuato i rilievi pertinenti alla situazione.