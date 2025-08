Civitanova Marche, il programma completo della nuova stagione del teatro Rossini Prenderà il via l'11 novembre

7 spettacoli in abbonamento e 2 fuori abbonamenti tracciano da novembre 2025 a maggio 2026 al Teatro Rossini il viaggio nello spettacolo dal vivo della stagione promossa dal Comune di Civitanova Marche, dall’Azienda Teatri di Civitanova e dall’AMAT con il contributo di Regione Marche e MiC.

L’inaugurazione l’11 novembre è con Sapore di mare. Il musical il celebre film dei fratelli Vanzina per la prima volta a teatro con le più belle canzoni italiane dei favolosi Anni 60, l’interpretazione, tra gli altri, di Fatima Trotta e la regia di Maurizio Colombi. Lo spettacolo – che arriva in scena a Civitanova Marche al termine di una residenza di riallestimento – offre un’occasione imperdibile per rivivere la magia di un’epoca indimenticabile, tra risate, emozioni e canzoni che hanno fatto la storia. Il 22 dicembre Ferzan Ozpetek torna a teatro con un altro adattamento scenico di uno dei suoi successi cinematografici, Magnifica presenza. Il regista, tra i più amati del nostro cinema, prosegue il percorso inaugurato con Mine vaganti e fa rivivere in teatro uno dei suoi film di culto, coinvolgendo nell’avventura una compagnia di splendidi attori – tra i quali Serra Yilmaz, Tosca D’Aquino, Erik Tonelli – protagonisti di questa commedia tra illusione e realtà, sogno e verità, amore e cinismo, cinema, teatro e incanto. Anna Valle e Gianmarco Saurino sono i protagonisti di Scandalo, nuovo lavoro teatrale scritto e diretto da Ivan Cotroneo in scena il 29 gennaio. Scandalo è una commedia brillante sul pregiudizio, sui rapporti fra il maschile e il femminile, sui tabù che crediamo di esserci lasciati alle spalle e che continuano invece a tormentarci, sull’audacia e la spregiudicatezza che spesso la società legittima per gli uomini, ma mai per le donne. Un testo divertente e lucidamente spietato sul sesso, sull’amore. Una grande attrice, Nancy Brilli, è la protagonista l’11 febbraio de Il padrone, uno dei testi più avvincenti di Gianni Clementi nel quale albergano diversi temi storicamente legati a un tempo apparentemente lontano che risultano ancora oggi tristemente attuali. Ambientato a metà degli anni Cinquanta, con il dichiarato intento di indagare l’animo umano e il grado di aberrazione al quale si può arrivare pur di non perdere i privilegi acquisiti, lo spettacolo diretto da Pierluigi Iorio attraversa uno spettro ampio che va dalla commedia alla tragedia. Una potente rilettura di Otello di Shakespeare diretta e interpretata da Giorgio Pasotti, con una drammaturgia originale firmata da Dacia Maraini è proposta al pubblico del Teatro Rossini il 4 marzo con Giacomo Giorgio nel ruolo del protagonista, giovane e talentuoso attore amatissimo dal pubblico per la serie Mare Fuori che offre una prova intensa e carismatica per un classico senza tempo, un racconto appassionato di quanto può essere fragile e potente l’animo umano. Ancora una commistione tra cinema e teatro il 25 marzo con A casa tutti bene scritto e diretto da Gabriele Muccino con Giuseppe Zeno, Donatella Finocchiaro e Anna Galiena. “Portare A casa tutti bene a teatro – racconta Muccino – è per me un’avventura importante oltre che una naturale evoluzione della storia. L’unità di luogo e di tempo, concentrata nella casa di famiglia, si adatta perfettamente al linguaggio teatrale, trasformando il palco in un microcosmo dove esplodono le dinamiche familiari. Il teatro amplifica l’intensità emotiva dei personaggi, rendendo il pubblico partecipe delle loro fragilità e tensioni”. La stagione in abbonamento si avvia alla conclusione il 6 maggio con Neri Marcorè inGaber – Mi fa male il mondo un’esplorazione nell’universo creativo, narrativo, etico e letterario del teatro e della canzone di Giorgio Gaber e Sandro Luporini che hanno radiografato con acume, spietatezza, ironia e partecipazione emotiva, le mutazioni della nostra società e degli individui che la abitano. La regia è di Giorgio Gallione, gli arrangiamenti e la direzione musicale sono di Paolo Silvestri.

Primo appuntamento fuori abbonamento il 27 dicembre con la danza vivace, frizzante, poetica del Balletto del Teatro dell’Opera Nazionale Rumena in Cenerentola sulle musiche di Sergej Prokof´ev. Il classico di Dumas I tre moschettieri prende nuova vita il 22 gennaio in Opera pop, come recita il sottotitolo dello spettacolo inedito in cui musica, prosa e danza si intrecciano in un racconto emozionante e coinvolgente. Un’occasione unica per assistere a un live sorprendente, una storia senza tempo dove i tre protagonisti – Giò Di Tonno, Vittorio Matteucci, Graziano Galatone – portano in scena tutta la potenza del loro legame con la regia di Giuliano Peparini.

Rinnovi abbonamenti dal 16 al 20 settembre; nuovi abbonamenti dal 23 settembre presso biglietteria Teatro Rossini 0733 812936. Inizio spettacoli ore 21.15.