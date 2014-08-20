Vettura con una famiglia a bordo finisce in un fossato a San Severino: cinque i feriti Due di loro sono stati soccorsi dall'eliambulanza

Incidente stradale nel pomeriggio di mercoledì 6 agosto nel territorio di San Severino Marche: un’automobile con a bordo cinque persone (tra cui due bambini di 8 e 9 anni) è finita in un fossato posto a lato della strada.

Il fatto ha avuto luogo nei pressi della località di Serripola intorno alle ore 17.00. Per cause non del tutto accertate, il conducente della vettura è finito fuori strada: ad avere la peggio sono stati il suocero e il figlio dell’automobilista, per i quali, dopo le prime cure da parte dei sanitari del 118, si è reso necessario il trasferimento in eliambulanza all’ospedale di Torrette di Ancona e all’ospedale pediatrico “Salesi”. Le condizioni di entrambi, fortunatamente, non sarebbero particolarmente gravi.

Rimasto ferito in maniera lieve anche l’uomo alla guida del veicolo, sua suocera e sua figlia, tutti condotti all’ospedale di Macerata per accertamenti. I rilievi adatti alla circostanza sono stati affidati ai Carabinieri del comando locale.