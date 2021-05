Frontale da brividi a San Severino Marche, deceduto un uomo di 36 anni L'incidente si è verificato nella mattinata di lunedì 10 maggio lungo la Provinciale "Septempedana"

Un uomo di 36 anni ha perso la vita nel corso della mattinata di lunedì 10 maggio a causa di un incidente stradale verificatosi tra San Severino Marche e Castelraimondo.

Il fatto è avvenuto intorno alle ore 8.00 lungo la Strada Provinciale 361 “Septempedana”. Il 36enne era alla guida del proprio veicolo quando, per cause non ancora del tutto chiarite, ne ha perso il controllo: il mezzo è così finito contro un autocarro posteggiato sul lato opposto della carreggiata.

Sul luogo del tremendo impatto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e i sanitari del 118, che dopo aver prestato le prime cure al ferito ne hanno disposto il trasferimento d’urgenza in eliambulanza all’ospedale regionale di Torrette di Ancona: qui l’uomo è infine deceduto per via delle gravissime lesioni riportate nello scontro.

I rilievi del caso sono stati affidati ai Carabinieri.