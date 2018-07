Deceduto il ciclista travolto da un’automobile nel centro di Civitanova Marche La vittima dell'investimento, l'81enne Secondo Concetti, è spirato a due giorni di distanza dall'accaduto

Non ce l’ha fatta il ciclista travolto da un’automobile a Civitanova Marche nella mattinata di venerdì 20 luglio: l’uomo, Secondo Concetti, è infatti deceduto nel pomeriggio di domenica 21 all’ospedale di Torrette di Ancona, dov’era stato ricoverato subito dopo l’accaduto.

L’81enne era stato investito intorno alle 12.00 nei pressi della Capitaneria di Porto: a centrarlo in pieno una Ford Fusion, rea di non essersi fermata allo stop posto tra via Trento e via Leonardo Da Vinci.

Concetti, che era stato trasportato d’urgenza in eliambulanza nella struttura sanitaria del capoluogo dorico, è infine spirato per via delle gravi lesioni riportate in seguito all’impatto, che gli ha indotto in particolare un fortissimo trauma cranico.