Neri Marcorè chiude la stagione del teatro Feronia di San Severino Marche Lunedì 29 aprile con lo spettacolo "La buona novella"

55 Letture Cultura e Spettacoli

“La buona novella” una drammaturgia di Giorgio Gallione da De Andrè, con protagonisti Neri Marcorè e Rosanna Naddeo per una produzione Stabile di Bolzano Teatro Carcano, Teatro della Toscana e Marche Teatro, è in scena al Teatro Feronia di San Severino Marche lunedì 29 aprile. Inizialmente previsto in aprile e poi rinviato, lo spettacolo chiude la stagione in abbonamento promossa da Comune e AMAT con il contributo di MiC e Regione Marche.

Il progetto teatrale su La Buona Novella è pensato come una sorta di sacra rappresentazione contemporanea che alterna e intreccia le canzoni di Fabrizio de André con i brani tratti dai Vangeli Apocrifi a cui lo stesso autore si è ispirato. Prosa e musica sono montati in una partitura coerente al percorso tracciato nel disco del 1970. La buona novella è il primo concept-album dell’autore, con partitura e testo composti per dar voce a molti personaggi: Maria, Giuseppe, Tito il ladrone, il coro delle madri, un falegname, il popolo. Ed è proprio da questa base che prende le mosse la versione teatrale.

«Compito di un artista – dichiarava De André – credo sia quello di commentare gli avvenimenti del suo tempo usando però gli strumenti dell’arte: l’allegoria, la metafora, il paragone». La valenza ‘rivoluzionaria’ della Buona Novella sta più nella decisione di un laico come De Andrè di affrontare un tema così anomalo per la fine degli anni ‘60 che nei contenuti o nel taglio ideologico.

L’elaborazione drammaturgica di Gallione, completa il racconto di De André trasformando La buona novella in uno spettacolo originale, recitato, agito e cantato da una compagnia di attori, cantanti e musicisti per i quali l’opera di De André è un ricchissimo patrimonio che, come ogni capolavoro, resiste all’assenza dell’impareggiabile interpretazione del suo creatore.

Con Marcorè e Naddeo sono sul palco Giua (voce e chitarra), Barbara Casini (voce, chitarra e percussioni), Anais Drago (violino e voce), Francesco Negri (pianoforte) e Alessandra Abbondanza (voce e fisarmonica). Le scene sono di Marcello Chiarenza, i costumi di Francesca Marsella, le luci di Aldo Mantovani. Paolo Silvestri firma arrangiamenti e direzione musicale.

Info Botteghino del Teatro Feronia 0733/634369, Pro Loco San Severino Marche tel. 0733/638414, Facebook e Instagram “i Teatri di Sanseverino” e AMAT tel. 071/2072439 amatmarche.net.

Inizio ore 20.45.