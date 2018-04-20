Scontro tra due auto a Civitanova Marche Otto le persone rimaste ferite

Otto le persone rimaste ferite a Civitanova Marche a seguito di un incidente stradale avvenuto alle prime luci dell’alba di mercoledì 20 agosto.

Intorno alle ore 5.30, secondo una dinamica ancora in fase di definizione, due automobili si sono scontrate tra di loro all’incrocio tra viale Vittorio Veneto e via Montello. Raggiunti sul luogo dello schianto dai sanitari del 118, gli occupanti delle vetture hanno ricevuto le prime cure del caso, venendo quindi trasferiti in ospedale per ulteriori accertamenti: fortunatamente, nessuno di loro avrebbe riportato conseguenze significative. Sul posto per i rilievi anche gli agenti della Polizia Locale.