Inaugurata a Macerata la settima edizione della fiera Marche Libri L'iniziativa terminerà domenica 6 maggio

59 Letture Cultura e Spettacoli

Taglio del nastro e brindisi con i vini del consorzio TerroirMarche nel pomeriggio di venerdì 4 maggio nei locali dell’ex Upim, in corso Matteotti, per la settima edizione della fiera dell’editoria Marche libri, organizzata nell’ambito della festa del libro Macerata Racconta e che ha come protagonista l’eccellenza della produzione editoriale che si realizza nelle Marche.

All’inaugurazione erano presenti il vice sindaco e assessore alla Cultura Stefania Monteverde, il delegato del rettore Eric Longo, Lina Caraceni presidente dell’associazione ConTESTO, il direttore artistico delle kermesse letteraria Giorgio Pietrani e Carlo Cerescioli della Adriatica Autonoleggi, uno degli sponsor della manifestazione.

A dare il benvenuto ai presenti Lina Caraceni che, dopo aver ringraziato tutti coloro che rendono possibile la rassegna, ha ricordato il tema di Macerata Racconta, ovvero Gli enigmi: “che sono la chiave della conoscenza e gli editori sono veicolo di conoscenza. Marche libri rappresenta uno spazio importante dove confrontarsi e crescere. Tanti infatti sono gli editori presenti per la prima volta e sono proprio gli editori a rendere speciale Macerata Racconta”.

Parole di soddisfazione da parte del vice sindaco Stefania Monteverde: “Qui alla fiera è presente un settore, quello dell’editoria, importantissimo perché investe sulla produzione culturale. Abbiamo bisogno dei libri per rimettere in moto il cervello”.

Marche Libri rimarrà aperta fino al prossimo 6 maggio (il 4 maggio con orario 16.30/20, 5 e 6 maggio 10,30/13 e 16/20) e propone le migliori produzioni editoriali della regione e non solo. Infatti, da questa edizione a Marche Libri, sono presenti case editrici provenienti da altre regioni italiane che espongono partecipando personalmente o facendosi rappresentare dalla libreria del festival gestita dall’associazione Libri in città.

A Marche Libri espongono le case editrici Affinità Elettive | Altreconomia | Andrea Livi Editore | Aras Edizioni | Arpeggio Libero | Biblohaus | Bravi | Cattedrale | Claudio Ciabochi Editore | Controvento Editrice | Cromo Edizioni | Donzelli Editore | Editoria Studi Superiori | Edizioni Artemisia | EUM – Edizioni Università Macerata | EV | Fara Editore Giaconi Editore | Giometti & Antonello | I Luoghi Della Scrittura | Il Lavoro Editoriale | Ilari Editore | Infinito Edizioni | Ippocampo Edizioni | Italic Pequod | Lavieri Edizioni | Le Mezzelane | Ledra | Librati Edizioni | Libri d’aMare | Linfa Eintertainment | Lirici greci | Metauro Edizioni | Montag | Progetti Sonori | Quodlibet | Raffaello Editrice | Rivista Argo | Roi Edizioni | Rrose Sélavy | Simple Edizioni | Taschen Logos | UT | Ventura Edizioni | Vydia Editore | Zefiro Edizioni.