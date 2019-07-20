San Severino Marche, 34enne coltiva cannabis in casa: denunciato La scoperta è stata fatta dai Carabinieri del comando locale

Denunciato con l’accusa di coltivazione di stupefacenti un 34enne di San Severino Marche, scoperto nei giorni scorsi dai Carabinieri del comando locale.

Nel corso di una perquisizione effettuata in casa del giovane, i militari hanno infatti rinvenuto due piantine di cannabis, alte 80 centimetri e pesanti complessivamente 650 grammi. Oltre alla denuncia nei confronti del coltivatore, le forze dell’ordine hanno provveduto al sequestro delle piante.