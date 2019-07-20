Adesso MC
29°
Giovedì
20° / 29°
Venerdì
19° / 28°
Sabato
17° / 24°
Domenica
16° / 24°
MacerataNotizie.it
Versione ottimizzata per la stampa

San Severino Marche, 34enne coltiva cannabis in casa: denunciato

La scoperta è stata fatta dai Carabinieri del comando locale

127 Letture
commenti
Cronaca
,
Ascolta la notizia
canapa, cannabis

Denunciato con l’accusa di coltivazione di stupefacenti un 34enne di San Severino Marche, scoperto nei giorni scorsi dai Carabinieri del comando locale.

Nel corso di una perquisizione effettuata in casa del giovane, i militari hanno infatti rinvenuto due piantine di cannabis, alte 80 centimetri e pesanti complessivamente 650 grammi. Oltre alla denuncia nei confronti del coltivatore, le forze dell’ordine hanno provveduto al sequestro delle piante.

Commenti
Ancora nessun commento. Diventa il primo!
ATTENZIONE!
Per poter commentare l'articolo occorre essere registrati su Macerata Notizie e autenticarsi con Nome utente e Password

Già registrato?
... oppure Registrati!





Cronaca
Politica
Cultura e Spettacoli
Sport
Economia
Associazioni