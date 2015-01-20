Incendio in un negozio nel centro di Civitanova Marche Si tratta con ogni probabilità di un rogo di origine dolosa

Un incendio di probabile origine dolosa è scoppiato nella mattinata di mercoledì 19 agosto in un negozio di abbigliamento situato nel centro di Civitanova Marche.

L’allarme è scattato intorno alle ore 7.00 in via Conchiglia. Sul posto sono accorsi i Vigili del Fuoco del comando locale, che hanno spento le fiamme evitando la loro propagazione al resto dell’attività commerciale e ai locali confinanti.

Sull’accaduto sono ora in corso le indagini della Polizia di Stato. Pochi i dubbi sul fatto che si sia trattato di un gesto intenzionale: ignoti hanno infatti infranto parte di una vetrina del negozio, per poi gettarvi molto probabilmente un liquido infiammabile e appiccare il fuoco.