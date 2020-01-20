Trasferta a Fermo per l’edizione 2026 di Civitanova Danza Domenica 2 agosto anteprima nazionale dello spettacolo "Bach Dance Concert"

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Prosegue domenica 2 agosto a Villa Vitali Villa In Vita Fermo Festival, promosso dal Comune di Fermo con AMAT, con il contributo di Regione Marche e Ministero della Cultura, con un appuntamento dedicato alla grande danza. In scena, in anteprima nazionale, Bach Dance Concert, nuovo progetto nato dall’incontro tra il coreografo Roberto Zappalà e il pianista Ramin Bahrami. Lo spettacolo è proposto con Civitanova Danza in trasferta, in collaborazione con il Comune di Civitanova Marche e Azienda Speciale Teatri di Civitanova.

Tra i maggiori interpreti bachiani del nostro tempo, Ramin Bahrami tra i più apprezzati interpreti bachiani del nostro tempo e definito dalla critica tedesca “un mago del suono” è protagonista di una prestigiosa carriera internazionale. Roberto Zappalà, fondatore della Compagnia Zappalà Danza, è una delle figure di riferimento della coreografia contemporanea italiana, autore di oltre ottanta creazioni e direttore di Scenario Pubblico, riconosciuto dal Ministero della Cultura come Centro di Rilevante Interesse Nazionale per la Danza.

Uniti dalla profonda passione per Johann Sebastian Bach, Bahrami e Zappalà danno vita a un intenso dialogo tra musica e movimento, in cui la scrittura del compositore tedesco prende forma attraverso il corpo dei danzatori della Compagnia Zappalà Danza. Per Roberto Zappalà, Bach è da sempre una fonte inesauribile di ispirazione: nelle sue opere, la musica del compositore tedesco diventa materia viva, respiro che attraversa il corpo e lo trasforma in gesto poetico. Per Ramin Bahrami, Bach rappresenta una scelta di devozione e libertà. Le sue interpretazioni ne svelano la potenza umana e spirituale, con un tocco che unisce rigore ed emozione. Sul palco, accanto a Bahrami al pianoforte, danzano Samuele Arisci, Loïc Ayme, Faile Sol Bakker, Anna Forzutti, Silvia Rossi e Alessandra Verona.

«In Bach Dance Concert – racconta Roberto Zappalà – mi incontro con Ramin per dare vita a un dialogo senza parole: non un concerto, non una coreografia, ma un atto d’amore condiviso verso la musica e la danza». Un incontro che, come sottolinea Bahrami, restituisce tutta l’attualità della musica di Bach: «I suoi contrappunti si umanizzano ancora di più attraverso i movimenti plastici degli straordinari danzatori».

Coreografia, luci e costumi sono firmati da Roberto Zappalà, assistente alle coreografie Fernando Roldan Ferrer. La produzione è di Scenario Pubblico | Compagnia Zappalà Danza – Centro di Rilevante Interesse Nazionale per la Danza, in collaborazione con Operaestate Festival Veneto e AMAT per Civitanova Danza.

Inizio spettacolo ore 21.15. Informazioni biglietteria Villa Vitali 331 2767671, circuito vivaticket.