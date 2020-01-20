Adesso MC
30°
Giovedì
20° / 32°
Venerdì
21° / 35°
Sabato
21° / 36°
Domenica
23° / 35°
MacerataNotizie.it
Versione ottimizzata per la stampa

Trasferta a Fermo per l’edizione 2026 di Civitanova Danza

Domenica 2 agosto anteprima nazionale dello spettacolo "Bach Dance Concert"

135 Letture
commenti
Cultura e Spettacoli
Ascolta la notizia
"Bach Dance Concert"

Prosegue domenica 2 agosto a Villa Vitali Villa In Vita Fermo Festival, promosso dal Comune di Fermo con AMAT, con il contributo di Regione Marche e Ministero della Cultura, con un appuntamento dedicato alla grande danza. In scena, in anteprima nazionaleBach Dance Concert, nuovo progetto nato dall’incontro tra il coreografo Roberto Zappalà e il pianista Ramin Bahrami. Lo spettacolo è proposto con Civitanova Danza in trasferta, in collaborazione con il Comune di Civitanova Marche e Azienda Speciale Teatri di Civitanova.

Tra i maggiori interpreti bachiani del nostro tempo, Ramin Bahrami tra i più apprezzati interpreti bachiani del nostro tempo e definito dalla critica tedesca “un mago del suono” è protagonista di una prestigiosa carriera internazionale. Roberto Zappalà, fondatore della Compagnia Zappalà Danza, è una delle figure di riferimento della coreografia contemporanea italiana, autore di oltre ottanta creazioni e direttore di Scenario Pubblico, riconosciuto dal Ministero della Cultura come Centro di Rilevante Interesse Nazionale per la Danza.

Uniti dalla profonda passione per Johann Sebastian Bach, Bahrami e Zappalà danno vita a un intenso dialogo tra musica e movimento, in cui la scrittura del compositore tedesco prende forma attraverso il corpo dei danzatori della Compagnia Zappalà Danza. Per Roberto Zappalà, Bach è da sempre una fonte inesauribile di ispirazione: nelle sue opere, la musica del compositore tedesco diventa materia viva, respiro che attraversa il corpo e lo trasforma in gesto poetico. Per Ramin Bahrami, Bach rappresenta una scelta di devozione e libertà. Le sue interpretazioni ne svelano la potenza umana e spirituale, con un tocco che unisce rigore ed emozione. Sul palco, accanto a Bahrami al pianoforte, danzano Samuele Arisci, Loïc Ayme, Faile Sol Bakker, Anna Forzutti, Silvia Rossi e Alessandra Verona.

«In Bach Dance Concert – racconta Roberto Zappalà – mi incontro con Ramin per dare vita a un dialogo senza parole: non un concerto, non una coreografia, ma un atto d’amore condiviso verso la musica e la danza». Un incontro che, come sottolinea Bahrami, restituisce tutta l’attualità della musica di Bach: «I suoi contrappunti si umanizzano ancora di più attraverso i movimenti plastici degli straordinari danzatori».

Coreografia, luci e costumi sono firmati da Roberto Zappalà, assistente alle coreografie Fernando Roldan Ferrer. La produzione è di Scenario Pubblico | Compagnia Zappalà Danza – Centro di Rilevante Interesse Nazionale per la Danza, in collaborazione con Operaestate Festival Veneto e AMAT per Civitanova Danza.

Inizio spettacolo ore 21.15. Informazioni biglietteria Villa Vitali 331 2767671, circuito vivaticket.

AMAT
AMAT
Pubblicato Mercoledì 29 luglio, 2026 
alle ore 15:31
Tags
Come ti senti dopo aver letto questo articolo?
Arrabbiato
In disaccordo
Indifferente
Felice
D'accordo

Commenti
Ancora nessun commento. Diventa il primo!
ATTENZIONE!
Per poter commentare l'articolo occorre essere registrati su Macerata Notizie e autenticarsi con Nome utente e Password

Già registrato?
... oppure Registrati!





Cronaca
Politica
Cultura e Spettacoli
Sport
Economia
Associazioni