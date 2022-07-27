San Severino, Cingoli e Filottrano fanno squadra nell’accoglienza cicloturistica Presentato il nuovo "Itinerario delle Torri"

Tre Comuni, tre torri storiche e un territorio straordinario, uniti da un unico grande anello dedicato alla bicicletta, alla mobilità dolce e al turismo sostenibile. È stato ufficialmente presentato nella Sala degli Stemmi del Municipio di San Severino Marche il nuovo percorso cicloturistico “Itinerario delle Torri“, un tracciato di 130 chilometri, con 2.400 metri di dislivello, ideato per scoprire in sella le bellezze paesaggistiche, storiche ed enogastronomiche dell’entroterra marchigiano.

L’iniziativa si inserisce nel quadro del progetto “Genus Marche”, finanziato dalla Regione Marche nell’ambito del bando Borgo Accogliente 2024, di cui la Città di San Severino Marche è realtà capofila.

L’incontro è stato anche l’occasione per la consegna ufficiale ai tre Comuni coinvolti dei cartelli stradali “Bike Hospitality 2026“, la certificazione promossa dalla FCI Federazione Ciclistica Italiana recante la dicitura “Questo Comune promuove l’uso della bicicletta” che darà il benvenuto agli appassionati dei pedali all’ingresso delle tre località della provincia di Macerata ed Ancona.

Come ha illustrato durante la presentazione dell’iniziativa Carlo Pasqualini, referente nazionale di Bike Hospitality, il progetto ha radici orgogliosamente marchigiane: “Bike Hospitality è nato proprio nelle Marche ed ha già permesso di far partire corsi appositi per guide cicloturistiche. Insieme alla Federazione Ciclistica abbiamo sviluppato un format unico capace di mettere in rete strutture ricettive, amministrazioni locali, guide e operatori economici. L’iniziativa è stata poi adottata a livello nazionale dalla stessa FCI e oggi si sta espandendo in tutta Italia. Il cicloturismo non è più un settore di nicchia ma un comparto in crescita a doppia cifra, con una spesa media giornaliera del turista in bici salita a 160 euro, un giro d’affari di 6,4 miliardi. Una proposta che fa contare circa 49 milioni di presenze nel Bel Paese e che rappresenta il 5,5% dei flussi turistici nazionali. L’obiettivo della rete è proprio quello di certificare l’accoglienza, migliorare l’indice di ciclabilità dei Comuni ed erogare formazione specifica, come il nuovo corso per ‘Bike Manager’ avviato in collaborazione con l’Università di Camerino”.

All’incontro sono intervenuti anche Marco Belardinelli, referente regionale Bike Hospitality, Francesco Baldoni, presidente del comitato provinciale FCI Macerata, e Lino Secchi, referente per le relazioni esterne del comitato regionale e già presidente della FCI Marche, il quale ha ricordato: “L’andare in bicicletta insieme, senza numero di gara sulla maglia, crea socialità, unisce le persone e permette ai Comuni di sviluppare nuove opportunità turistiche”.

A portare il saluto istituzionale ai presenti è stato anche il presidente nazionale della Federazione Ciclistica Italiana, Cordiano Dagnoni: “Grazie per aver creduto in questo progetto che porta beneficio a tutte le realtà coinvolte e garantisce una promozione straordinaria per i territori e per il movimento cicloturistico”.

“La presenza dei nuovi cartelli all’ingresso della città racconterà a chiunque arrivi che la nostra è una comunità che accoglie e promuove l’uso della bicicletta e che lo fa mettendo in rete e connettendo tra loro le bellezze di un territorio unico. Questa è un po’ la forza del turismo sostenibile che ha la capacità di superare i confini comunali e fare sistema – è intervenuto il sindaco di San Severino Marche, Rosa Piermattei, che ha anche sottolineato – . L’Itinerario delle Torri unisce San Severino, Cingoli e Filottrano in un’esperienza autentica nel cuore delle Marche, un percorso straordinario che attraversa paesaggi mozzafiato, colline ricche di storia, beni culturali ed eccellenze enogastronomiche”.

Jacopo Coloccioni, assessore allo Sport e alla Cultura del Comune di Cingoli, ha invece sottolineato: “Il nuovo itinerario e gli strumenti messi a disposizione da Bike Hospitality rappresentano un supporto concreto per i nostri Comuni dell’entroterra che custodiscono un patrimonio ambientale e paesaggistico di infinita bellezza. Attraverso questa rete sinergica riusciremo sicuramente a valorizzare questo nostro patrimonio e a farlo conoscere a un pubblico sempre più ampio”.

Ivana Ballante, vicesindaco del Comune di Filottrano, ha spiegato: “Abbiamo creduto fin da subito in questo itinerario. Filottrano si considera la città simbolo della bicicletta, avendo dato i natali a un grande campione come Michele Scarponi, scomparso nove anni fa ma sempre vivo nel nostro ricordo e guida per i giovani. Sviluppare il turismo in bicicletta è uno straordinario strumento di promozione territoriale che fa bene anche al cuore e alla mente, perché pedalando si assapora il paesaggio e si condivide il piacere di stare insieme”.

Le amministrazioni locali saranno ora coinvolte in un audit che permetterà di analizzare lo stato attuale della ciclabilità comunale. In seguito a questa analisi si potranno realizzare interventi migliorativi e una serie infinita di attività che hanno previsto l’inserimento fin da ora delle tre realtà territoriali nell’App “Bike Hospitality”. Già prevista la progettazione, la promozione e la realizzazione di iniziative finalizzate alla diffusione della mobilità ciclistica e alla valorizzazione dei territori nell’ambito del progetto “Borgo Accogliente”.