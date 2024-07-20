Spaccio di eroina e cocaina, pusher 51enne in manette a Civitanova Marche Si trova ora recluso nel carcere di Montacuto, ad Ancona

Su indicazione del Gip del Tribunale di Macerata, nei giorni scorsi i Carabinieri di Civitanova Marche hanno tratto in arresto un 51enne di origini nordafricane, già noto per i suoi trascorsi nel mondo dello spaccio di sostanze illecite.

Nell’agosto dello scorso anno, infatti, le forze dell’ordine avevano scoperto un nascondiglio da lui ricavato nei pressi del viadotto sul fiume Chienti della Statale Adriatica: qui era solito vendere droga a una vasta platea di acquirenti.

Bloccato dopo un breve inseguimento, durante il quale era arrivato al punto di inghiottire alcune bustine contenenti eroina e cocaina, il pusher era finito in manette per spaccio di sostanze stupefacenti, venendo quindi raggiunto dal divieto di dimora.

Vista l’ininterrotta frequentazione da parte sua di Civitanova e delle zone confinanti, i militari hanno condotto delle minuziose indagini a suo carico, a seguito delle quali è stato possibile accertare centinaia di cessioni di droga, per una quantità complessiva superiore a 100 grammi. Alla conclusione di questi accertamenti, il Gip ha emesso nei suoi confronti un’ordinanza di custodia cautelare in carcere: per il 51enne è quindi scattato il trasferimento nel carcere anconetano di Montacuto.