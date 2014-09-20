Visita a Tolentino per l’assessore regionale alla Sanità Paolo Calcinaro Il sindaco Sclavi: "Abbiamo apprezzato l’approccio che ha l’assessore alle questioni"

Nella mattinata di mercoledì 28 gennaio, l’Assessore alla sanità ed alle politiche sociali delle Marche, Paolo Calcinaro, ha fatto visita alla nostra città per rendersi conto personalmente della realtà socio sanitaria di Tolentino. E’ stato accompagnato dal sotto segretario alla Giunta Regionale, Silvia Luconi, dal direttore dell’ AST 3 Macerata, dott. Alessandro Marini, e dal Sindaco Mauro Sclavi.

La visita è iniziata all’ASP Porcelli, dove ad attenderli cerano il presidente Fabrizio Castelli, il direttore Simone Ricci, i componenti del cda e la consigliera delegata Alba Mosca, le consigliere di minoranza Monia Prioretti e Silvia Tatò.

Il personale della struttura, ha accompagnato l’assessore Calcinaro all’interno dei diversi reparti, e durante la visita l’assessore ha colto con vivo apprezzamento la cura riservata agli ospiti ed i lavori svolti, per migliorare la struttura residenziale.

Si è unito alla visita per un saluto istituzionale il Presidente del Consiglio Alessandro Massi Gentiloni Silveri, dopo una riflessione sulla necessità e la fattibilità di mettere a terra i fondi richiesti per il sisma 2016 per ripristinare l’intera struttura, l’intera delegazione si è spostata al CentroArancia, accompagnati dall’assessore Benedetta Lancioni, Katiuscia Faraoni, Maria Pia Branchesi, Valerio Valeriani. Gli ospiti del CentroArancia hanno riservato all’assessore un’accoglienza festosa e la visita ai reparti della struttura ha evidenziato quanta attenzione le diverse amministrazioni che si sono succedute hanno posto al tema della disabilità e del sostegno alle famiglie, basti citare ultimo progetto realizzato ed inaugurato poche settimane orsono, il dopo di noi, con 300.000 euro di investimento. L’assessore ha raccontato, quanto siano state importanti anche nella sua esperienza da Sindaco queste strutture, così come la nostra magistralmente diretta.

Si è proseguito verso le Terme di Santa Lucia per mostrare il cantiere in essere e le attività che nonostante la presenza del cantiere sono rimaste aperte fino a dicembre. Il Presidente Nando Ottavi, il direttore Sandro Meschini ed il direttore sanitario Ovidio Ciarpella hanno illustrato le attività attuali e le volontà future delle terme.

Infine visita al cantiere del costruendo Ospedale, dove le betoniere hanno accolto la delegazione con le loro pance piene, anche senza entrare in cantiere è evidente che i lavori vanno molto spediti e molto probabilmente per giugno si arriverà al tetto. Il Sindaco ha illustrato verbalmente il progetto di una nuova casa di riposo attigua al nuovo ospedale, in accordo con l’AST per la cessione del terreno. La realizzazione di un edificio dedicato alla casa di riposo è nello stesso tempo necessaria, per aumentare i posti letto e funzionale per il costruendo ospedale, indicando

all’assessore l’appezzamento di terreno adiacente al cantiere dove sorgerà la nuova casa di riposo di Tolentino ci si accorge della perfetta funzionalità del progetto, anche alla luce di una futura collaborazione dei medici di Medicina generale.

Ultima tappa, ma non per importanza è il nuovo distretto sanitario di Tolentino, dove la dottoressa Faccenda ed il personale medico ed infermieristico hanno accolto e guidato l’assessore nel PPI. A tal proposito si è parlato del bando voluto fortemente dall’assessore Calcinaro, ed appena concluso dall’AST, per il personale medico. Sempre a proposito del personale medico l’assessore Calcinaro ha informato che proprio ieri ha ottenuto dal Ministro la possibilità di impiegare il personale medico in pensione, si ribadisce inoltre che sarà mantenuta l’apertura al pubblico h 24 del presidio ospedaliero. Nei padiglioni del nuovo distretto, l’assessore ha salutato il personale in servizio, ha visitato gli ambulatori della struttura e ha ascoltato il personale presente, precisando che la sua visita ha un significato chiaro, la conoscenza dei territori, le sue esigenze, i suoi punti di forza e di debolezza per arrivare ad una pianificazione regionale omogenea.

La visita di questa mattina è stata molto proficua e propedeutica ad una fattiva collaborazione – ha detto il Sindaco Sclavi – abbiamo apprezzato l’approccio che ha l’assessore alle questioni, molta concretezza e poche promesse irrealizzabili, un atteggiamento fondamentale rispetto ad un tema così sentito dalla popolazione. La presenza del sottosegretario Silvia Luconi, ha conferito alla visita di questa mattina un’opportunità in più per tenere aperto un dialogo fattivo sul tema della salute pubblica.