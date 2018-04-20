Incidente stradale a Civitanova Marche Ferita una persona, poi trasportata in ospedale per accertamenti

Due le automobili rimaste coinvolte nella mattinata di giovedì 12 marzo in un incidente stradale alla periferia di Civitanova Marche.

L’impatto ha avuto luogo intorno alle ore 8.30 in località Santa Maria Apparente, nei pressi dell’incrocio tra la Strada Provinciale 485 e via Fonte Giulia. Sul posto sono intervenuti sia i Vigili del Fuoco che i sanitari del 118: per una delle persone che viaggiavano a bordo delle vetture incidentate è stato disposto in via precauzionale il trasferimento in ambulanza all’ospedale di Civitanova. L’esatta dinamica dello scontro è al vaglio degli agenti della Polizia Locale.