Incidente sull’A-14 a Civitanova Marche, ferito un automobilista L'impatto ha avuto luogo nella mattinata di martedì 27 gennaio

Un furgone e un’automobile sono rimasti coinvolti in un incidente stradale, avvenuto lungo l’A-14 all’altezza di Civitanova Marche nella mattinata di martedì 27 gennaio.

Erano da poco passate le ore 7.00 quando la vettura, condotta da un 54enne teramano, ha centrato in pieno un furgone, fermo a seguito di un guasto sulla terza corsia.

Nel tremendo impatto che ne è seguito, l’automobilista ha sofferto vari traumi al corpo e agli arti inferiori. Raggiunto sul posto dai sanitari del 118 e dai Vigili del Fuoco, è poi stato trasferito in eliambulanza all’ospedale regionale di Torrette di Ancona. Presenti anche gli agenti della Polizia Stradale per la ricostruzione della dinamica dell’accaduto.