MacerataNotizie.it
Scontri tra Polizia e tifosi della Maceratese, nove i denunciati

I fatti si sono verificati domenica 21 dicembre a Civitanova Marche

Cronaca
foto-polizia

Nove tifosi della Maceratese, di età compresa tra i 22 e i 50 anni, sono stati denunciati in seguito ai fatti avvenuti nella mattinata di domenica 21 dicembre a Civitanova Marche.

Transitando a Civitanova durante il tragitto che li avrebbe condotti a Giulianova per seguire la trasferta della loro squadra, circa trenta supporter si sono fermati nei pressi del centro commerciale Megauno Store: poi, a volto coperto e armati di corpi contundenti, hanno fatto irruzione in un bar cercando al suo interno tifosi della Civitanovese. Ne è seguito qualche tafferuglio con la Polizia, durante cui c’è stato il lancio di alcune bottiglie di vetro e di una bomba carta.

Una volta analizzate le riprese effettuate dagli agenti della Digos, per nove persone è scattata una denuncia per travisamento e porto abusivo di armi od oggetti atti a offendere. Disposti anche altrettanti Daspo di entità compresa tra uno e cinque anni.

Athos Guerro
Athos Guerro
Pubblicato Mercoledì 24 dicembre, 2025 
alle ore 11:26
