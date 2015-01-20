Adesso MC
Spaccio di droga, pusher arrestato dai Carabinieri a Civitanova Marche

In manette un 41enne residente a Porto Sant'Elpidio

Un 41enne tunisino è finito in manette in occasione dei controlli sul territorio di Civitanova Marche svolti mercoledì 10 dicembre dai Carabinieri.

L’uomo, H.B.A. le sue iniziali, è stato fermato mentre si trovava in sella a uno scooter insieme a un’altra persona, che tuttavia è riuscita a fuggire a piedi e a far perdere le proprie tracce. All’interno del bauletto del mezzo, i militari hanno poi rinvenuto circa 5 grammi di eroina, già suddivisi in quantitativi pronti alla vendita.

Nel corso della successiva perquisizione condotta presso l’abitazione del 41enne, residente a Porto Sant’Elpidio, le forze dell’ordine hanno trovato anche alcuni grammi di cocaina. L’uomo è così stato arrestato per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio: il giudice del Tribunale di Macerata ha decretato per lui l’obbligo di firma, rimettendolo in libertà.

