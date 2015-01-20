“La bottega dei giocattoli” nei teatri di Macerata e Ascoli Piceno Domenica 7 e lunedì 8 dicembre

Domenica 7 dicembre si apre il sipario del Teatro Lauro Rossi di Macerata su Finalmente domenica!, rassegna di teatro per tutta la famiglia promossa dal Comune di Macerata e dall’AMAT e realizzata con il contributo di Regione Marche e MiC. L’inaugurazione è affidata a La bottega dei giocattoli di Crest Teatro che sarà in scena l’8 dicembre anche al Teatro Ventidio Basso di Ascoli Piceno per la stagione dedicata ai ragazzi promossa dal Comune di Ascoli Piceno con l’AMAT.

Storie intorno a giocattoli che si animano di vita propria abitano da sempre le fantasie dei bambini, che naturalmente giocano dando un’anima agli oggetti. La storia dello spettacolo di Sandra Novellino e Delia De Marco accade in una bottega di giocattoli e le botteghe di giocattoli non sono forse delle città nelle quali i giocattoli vivono come delle persone? O meglio, le città non sono forse delle botteghe di giocattoli nelle quali le persone vivono come dei giocattoli? C’è sempre una bambola più bella e c’è la bambola invidiosa, un orsacchiotto che si innamora e un soldatino geloso, una mamma cattiva e una buona fata, giostre e macchinine che non si stancano di girare. Un mondo parallelo che aiuta i bambini a fare esperienza di emozioni, imparando a non perdere “la bussola”, passando dalla gioia alla delusione, dalla malinconia all’allegria, dall’amore al risentimento. Una città solitamente notturna, perché vive nel profondo dei sentimenti. Non solo infantili. Lo spettacolo prende corpo anche dalle musiche originali di Mirko Lodedo, vero tappeto sonoro di azioni, danza e racconto che danno vita ai giocattoli. O sono i giocattoli a dar vita agli attori? Lo scoprirete solo visitando la nostra bottega.

Informazioni e prevendite: Macerata biglietteria dei Teatri 0733 230735, Ascoli Piceno biglietteria del Teatro 0736 298770, biglietterie circuito vivaticket (anche on line). Inizio spettacolo Macerata ore 17, Ascoli Piceno ore 17.30.