Automobile avvolta dalle fiamme a Civitanova Marche Necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco per spegnere l'incendio, che ha coinvolto anche delle sterpaglie

Vigili del Fuoco in azione a Civitanova Alta nel corso della mattinata di martedì 19 agosto: alla base dell’intervento, l’incendio che ha visto coinvolta un’automobile.

A lanciare l’allarme, intorno alle ore 10.30, è stata la conducente della vettura, una Mercedes Classe A andata improvvisamente a fuoco per cause non ancora accertate lungo la Strada Provinciale 10.

A seguito del violento incendio, il mezzo si è sfrenato ed è finito in una scarpata posta a lato della strada. Sul posto sono così intervenuti i Vigili del Fuoco di Civitanova Marche che, insieme alla squadra boschiva di Macerata, hanno spento le fiamme, propagatesi nel frattempo anche alle sterpaglie vicine. Fortunatamente, nessuno dei presenti ha riportato conseguenze di alcun tipo.