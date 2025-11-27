Incidente sulla Statale 77 a Civitanova Marche, ferita una donna
L'impatto si è verificato nella mattinata di giovedì 27 novembre
Due le automobili rimaste coinvolte in un incidente stradale, accaduto lungo la Strada Statale 77 nei pressi di Civitanova Marche.
L’impatto si è verificato intorno alle ore 8.30 di giovedì 27 novembre. Le due vetture stavano viaggiando entrambe in direzione dell’entroterra quando si sono scontrate per cause in fase di ricostruzione. Ad avere la peggio è stata una donna, che a causa delle ferite subite è stata trasportata all’ospedale cittadino dopo le prime cure prestate sul posto dal personale sanitario del 118.
