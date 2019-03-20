Coltiva cannabis nella propria abitazione a Civitanova Marche: 51enne in manette Sequestrato quasi mezzo chilo di marijuana

Un commerciante di 51 anni è finito in manette a Civitanova Marche all’esito dei controlli svolti mercoledì 7 gennaio dalla Guardia di Finanza.

Il soggetto in questione, D.N. le sue iniziali, è stato fermato in strada con l’ausilio di un’unità cinofila. Le Fiamme Gialle hanno quindi deciso di perquisire la sua abitazione, dov’è stata rinvenuta una serra artigianale per la coltivazione di cannabis: oltre a tutte le strumentazioni trovate in casa, le forze dell’ordine hanno provveduto a sequestrare all’incirca 470 grammi di marijuana.

Tratto in arresto con l’accusa di coltivazione e detenzione di stupefacenti, l’uomo è poi finito davanti al giudice del Tribunale di Macerata, tornando infine in libertà dopo aver patteggiato una condanna a un anno di reclusione (con sospensione della pena) e tremila euro di multa.