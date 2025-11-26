Il Ministro del Lavoro Calderone a Civitanova per gli 80 anni di Confcommercio Venerdì 28 novembre presso il teatro Annibal Caro

Ottant’anni di imprese, lavoro e storie che hanno modellato il volto economico delle Marche e uno sguardo verso il futuro e l’evoluzione del mercato. Confcommercio Marche e Confcommercio Marche Centrali celebrano questo traguardo con l’evento “Eccellenze in scena – 80 di Confcommercio”, in programma venerdì 28 novembre al Teatro Annibal Caro di Civitanova Alta, a partire dalle 17.30 alla presenza del ministro del Lavoro, Marina Calderone. Una serata per riunire imprenditori, istituzioni e territori per raccontare un sistema economico che, nel commercio, nel turismo e nei servizi, genera oltre la metà del valore aggiunto regionale e circa due terzi dell’occupazione.

Oltre all’evento di Civitanova, l’associazione festeggerà a livello territoriale anche a Pesaro (il 2 dicembre) e ad Ascoli (il 4).

“Sono stati anni di grandi trasformazioni – ha detto il direttore di Confcommercio Marche, Massimiliano Polacco – che hanno portato sviluppo e oggi, in termini di valore aggiunto, il Commercio contribuisce per il 25%, il Turismo incide per un ulteriore 15%, mentre i Servizi generano un altro 25% del valore complessivo. L’evoluzione del mercato ci mostra un sempre maggior legame tra commercio e turismo. Di conseguenza la visione che sta mettendo la Regione, di legare, commercio e turismo è veramente importante per la salute economia da questo territorio”.

Un comparto che rappresenta un motore economico per la regione. Confcommercio Marche rappresenta circa 25.000 imprese. Di queste 12mila sono attive nel commercio, 8mila nel turismo e 4mila nei servizi e danno lavoro a circa 90mila persone. “Globalmente – spiega il direttore Polacco – queste attività costituiscono a oltre la metà del valore aggiunto marchigiano, confermando la loro centralità nello sviluppo economico della regione e nella capacità di attrarre investimenti, creare occupazione e sostenere il tessuto produttivo locale. I comparti del Commercio, del Turismo e dei Servizi hanno un ruolo strategico non solo in termini economici, ma anche sociali, per il sostegno al lavoro, alla coesione territoriale e alla vivacità delle comunità locali”. La serata, condotta dal giornalista Giampiero Marrazzo, darà voce alle imprese storiche che hanno attraversato decenni di trasformazioni economiche e sociali. Ad aprire i lavori saranno i saluti istituzionali, insieme al presidente di Confcommercio Marche e Marche Centrali. Un parterre che ribadisce il ruolo dell’associazione come interlocutore stabile delle istituzioni sui temi dello sviluppo e dell’occupazione.

“Gli ottant’anni di Confcommercio – ha evidenziato il presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli – rappresentano un traguardo importante, che racconta l’eccellenza e la storia della nostra regione. Ripercorrerli significa avere piena consapevolezza di chi siamo e definire con chiarezza la strategia di ciò che vogliamo diventare. In un’epoca di grandi trasformazioni, l’esperienza, la conoscenza e il legame con il territorio sono elementi imprescindibili per costruire uno sviluppo equilibrato e sostenibile. I nostri borghi e i nostri centri storici custodiscono identità, cultura e qualità produttive che meritano di essere rilanciate: sono il cuore del commercio di prossimità e un volano straordinario per il turismo. Restituire loro dinamicità significa offrire una prospettiva futura all’intero sistema regionale. Dagli anni 80 in poi c’è stato un cambiamento che siamo chiamati a governare valorizzando le nostre eccellenze e cogliendo le opportunità della transizione digitale, senza smarrire la centralità delle comunità. Commercio, turismo, artigianato sono mondi interconnessi che definiscono la vita dei nostri territori: per questo serve una visione condivisa e lungimirante. Ringrazio Confcommercio per la determinazione, la passione e la capacità con cui, in questi ottant’anni, ha interpretato l’evoluzione del nostro tessuto economico, accompagnando le imprese e contribuendo alla crescita della nostra regione”.

Anche il presidente Acquaroli parteciperà all’evento. Dopo i suoi saluti istituzionali, quelli del sindaco di Civitanova Fabrizio Ciarapica, e del presidente della Camera di Commercio, Gino Sabatini, sarà il presidente di Confcommercio, Giacomo Bramucci ad aprire i lavori. Cuore dell’evento saranno le due tavole rotonde. La prima, “Confcommercio per il lavoro: la forza della contrattazione nel terziario”, metterà a confronto Mauro Lusetti (vicepresidente Confcommercio e presidente di Conad Italia), Ivana Veronese (segretaria confederale Uil Nazionale), Francesco Maria Chelli (presidente Istat) e la senatrice Elena Leonardi (segretario Commissione Lavoro del Senato), per approfondire come la buona contrattazione possa coniugare tutela, competitività e qualità dei servizi.

La seconda, “Rigenerare territori, riscoprire paesaggi: Confcommercio tra Turismo d’avanguardia e Commercio di prossimità”, sarà dedicata a turismo, urbanistica e commercio di prossimità, temi cruciali per la ripartenza delle aree interne e la valorizzazione delle eccellenze locali. Parteciperanno Elena Proietti Trotti (segretario particolare del Ministro della Cultura), il senatore Guido Castelli (Commissario straordinario per la Ricostruzione), Luigi Franchi, direttore di Belviaggio e di Sale&Cucina e Renato Mattioni, vicesegretario generale Confcommercio. Nel corso della serata ci sarà spazio anche ai riconoscimenti per 50 aziende che si sono distinte per innovazione e radicamento, suddivise in 8 categorie: impresa femminile, impresa giovanile, impresa del futuro, impresa sostenibile, impresa solidale, impresa della tradizione, impresa del territorio e impresa associata dell’anno. La serata si chiuderà con un momento conviviale, simbolo di una comunità economica che continua a fare rete e a guardare avanti.