Tappa a San Severino Marche per la rassegna TAU – Teatri Antichi Uniti Lunedì 28 luglio con lo spettacolo "Di guerra e di pace"

All’interno della XXVII edizione della rassegna regionale TAU/Teatri Antichi Uniti, su iniziativa di Regione Marche, AMAT e 17 Comuni del territorio, la creatività marchigiana trova la sua valorizzazione in una serie di appuntamenti denominati Tau Made in Marche che offrono spunti e riflessioni di grande valore, incrociando percorsi con altre realtà che operano nel territorio, come nel caso dei Teatri di San Severino che il 28 luglio propongono Di guerra e di pace, da Tucidide, Tacito, Tolstoj e altri, progetto ideato da un’idea di Francesco Rapaccioni, con la partecipazione amichevole di Gabriela Eleonori e Giovanni Moschella voci recitanti, con letture a cura dell’Associazione Sognalibro e l’accompagnamento musicale dj set di BMAS360°.

In un momento in cui la pace deve essere strenuamente ribadita come valore a cui fare riferimento e condizione essenziale del vivere civile, la riflessione su testi del passato che affrontano l’argomento partendo anche dall’ottica opposta, la guerra, ci pare necessario e utile. Il viaggio inizia con Tucidide, direttamente coinvolto nelle vicende narrate nella sua opera più famosa, La guerra del Peloponneso, dove esibisce una stupefacente competenza in tutte le materie tecniche e la definisce “il più grande sconvolgimento prodottosi nel mondo greco e in quello non greco: insomma per gran parte dell’umanità”. Si prosegue con altri grandi autori della classicità che hanno affrontato l’argomento, per arrivare a tempi più vicini e a Tolstoj che, con la sua “opera-mondo”, il cui titolo è stato preso in prestito per la serata, ha tratteggiato ogni possibile condizione umana sia dal punto di vista sociale che psicologico. Il tutto con la preoccupazione e lo scopo di fornire un’analisi che consenta di prevedere il verificarsi di simili situazioni e l’obiettivo di ogni cittadino, umanamente preoccupato e incalzato dalla necessità di pianificare giuste azioni, quelle volte a una pace stabile e condivisa.

Il progetto è realizzato in collaborazione con SABAP AP-FM-MC Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio delle Marche per le Province di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata, Ministero della Cultura, Regione Marche, AMAT, ANAS, Unione Montana Potenza Esino Musone di San Severino Marche, Protezione Civile di San Severino Marche, Club Alpino Italiano sezione di San Severino Marche, Pro Loco di San Severino Marche, Comitato del Quartiere Settempeda.

Il TAU si conferma anche occasione privilegiata per scoprire posti di antica bellezza. Ad arricchire la proposta per il pubblico, ci sono gli AperiTAU. il 28 luglio, dopo lo spettacolo, sarà possibile visitare gratuitamente il Parco Archeologico di Septempeda. Informazioni Pro Loco San Severino Marche 0733 638414, da martedì a domenica dalle 9 alle 12.30 e dalle 16 alle 19; zona ciclopedonale nel Parco Archeologico dalle 20.30 alle ore 23; mobilità alternativa e sostenibile da Piazza del Popolo alle Terme Romane in e-bike. info e prenotazioni 3337981184.

Ingresso gratuito. Per informazioni: Terme Romane Pro Loco San Severino Marche 0733 638414. Inizio spettacolo ore 21,30.