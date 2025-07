Turismo accessibile e inclusivo, le iniziative dell’Ambito Territoriale 15 D'Alessandro, vice-sindaco di Macerata: "Ognuno ha diritto di sentirsi parte integrante della bellezza che ci circonda"

Dopo la positiva esperienza del progetto “Marche for All”, concluso nel dicembre 2024, riprendono le attività di turismo accessibile e inclusivo promosse dall’Ambito Territoriale Sociale n. 15, in collaborazione con i Comuni di Appignano, Corridonia, Macerata, Mogliano, Montecassiano, Petriolo, Pollenza, Treia e Urbisaglia.

A partire dal mese di agosto, sarà attivato un servizio gratuito di accompagnamento con guide ambientali escursionistiche rivolto a persone con disabilità e ai loro accompagnatori, per favorire la fruizione di percorsi naturalistici e ciclabili nel territorio.

“Creare un ambiente inclusivo in cui ogni persona possa vivere esperienze turistiche senza ostacoli e rendere il nostro territorio un luogo dove la natura è aperta a tutti, dove ognuno ha diritto di sentirsi parte integrante della bellezza che ci circonda. Sono questi gli obiettivi che l’ATS 15 intende proporre con questa nuova iniziativa all’insegna del turismo accessibile – interviene la vicesindaco e assessore alle Politiche sociali del Comune di Macerata, ente capofila dell’Ambito Francesca D’Alessandro -. che rispetta i principi di inclusività. Sull’onda del feedback positivo che abbiamo riscontrato con “Marche for All” mettiamo in campo un’altra azione concreta e tangibile perché crediamo fermamente che l’uscita nella natura debba essere un’esperienza condivisa e di socializzazione e che ogni persona debba godere della bellezza del paesaggio senza barriere”.

L’iniziativa si inserisce in un percorso di continuità delle attività avviate nel 2023, con l’obiettivo di consolidare un’offerta turistica integrata, accessibile e in armonia con le peculiarità ambientali e culturali locali. Un modo concreto per unire accessibilità, inclusione e valorizzazione del patrimonio naturale.

I servizi offerti comprendono escursioni con Joëlette, una speciale carrozzina monoruota fuoristrada, che consente anche a persone con disabilità motoria di percorrere sentieri accidentati, cicloturismo inclusivo con tandem a 3 ruote, per permettere a tutti di vivere l’esperienza del pedalare in sicurezza, supporto per la spinta di carrozzine e accompagnamento di persone ipovedenti lungo i percorsi ed esperienze immersive sensoriali nella natura, basate su ascolto, tatto e olfatto, dedicate in particolare a persone con disabilità visive.

Per informazioni e prenotazioni è possibile consultare il sito www.activetourism.it.

Per richieste specifiche: accessibile@activetourism.it