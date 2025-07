Civitanova Marche, overdose dopo l’assunzione di eroina: grave un 35enne L'uomo si trova ora ricoverato in gravi condizioni nel reparto di Rianimazione

Momenti di apprensione a Civitanova Marche nella giornata di mercoledì 23 luglio: un uomo di 35 anni si è infatti sentito male mentre si trovava in una struttura ricettiva della città.

A dare l’allarme, intorno alle ore 13.00, è stata la sua compagna. I due alloggiavano presso un B&B quando, dopo aver assunto dell’eroina, l’uomo avrebbe accusato un malore, perdendo i sensi.

Raggiunto sul posto dal personale sanitario del 118, il 35enne è stato trasportato d’urgenza in ospedale, dove rimane tutt’ora ricoverato in gravi condizioni nel reparto di Rianimazione. Sull’episodio sono in corso le indagini dei Carabinieri, al lavoro per cercare di risalire all’identità del pusher che ha venduto la partita di droga alla base dell’overdose.