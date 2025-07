Realizzata una nuova area giochi a Sassotetto "Abbiamo ritenuto fondamentale offrire alle famiglie un punto di ritrovo"

79 Letture Cronaca

È stata completata nei giorni scorsi la realizzazione di una nuova area giochi nel prato sottostante la Faggeta di Sassotetto, grazie a un finanziamento della Regione Marche. Un intervento semplice ma fortemente voluto dall’Amministrazione comunale, con l’obiettivo di restituire attenzione a una zona di montagna che per troppo tempo è rimasta ai margini.

La scelta di installare giochi, panche e tavoli in legno si inserisce in un contesto di riqualificazione più ampio. La zona di Sassotetto è infatti attualmente interessata da un importante cantiere per la realizzazione di un bacino idrico interrato, che comporterà nei prossimi mesi l’inaccessibilità quasi totale dell’area parcheggio. A seguire, partiranno anche i lavori di sistemazione stradale e della viabilità.

“Considerata la presenza di numerose abitazioni private e strutture ricettive,” si legge nella nota del Comune, “abbiamo ritenuto fondamentale offrire alle famiglie un punto di ritrovo, dove poter trascorrere tempo all’aria aperta in sicurezza, anche durante i mesi dei cantieri“.

L’area giochi è stata progettata con elementi che si integrano al meglio nel paesaggio naturalistico, in linea con la volontà di tutelare e valorizzare l’identità ambientale del luogo.

L’iniziativa si inserisce inoltre in una visione più ampia di rilancio della montagna e del turismo locale. Non a caso, nel prossimo weekend, Sassotetto sarà nuovamente protagonista con l’arrivo delle auto in gara per il Trofeo Scarfiotti Sarnano–Sassotetto, evento attesissimo da appassionati di motori e visitatori.

“Vogliamo che la montagna torni a vivere – conclude l’Amministrazione – e questo tipo di interventi, pur contenuti, sono fondamentali per tenere viva la presenza di famiglie, turisti e attività economiche in quota“.

da: Comune di Sarnano