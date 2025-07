Tolentino, istituito il servizio di trasporto serale verso Civitanova Marche Sarà operativo nelle serate del 26 luglio e del 2 agosto

L’Assessorato alle Politiche sociali del Comune di Tolentino promuove, in via sperimentale e su richiesta di alcuni giovani, un servizio di trasporto serale per raggiungere Civitanova.

“Un ringraziamento – ha detto l’Assessore alle Politiche sociali Benedetta Lancioni – per il prezioso supporto del consigliere Mirko Angelelli. Una richiesta che vuole dare ascolto a molte richieste per un rientro sicuro presso il proprio domicilio. La Consulta Giovani ha condiviso l’utilità dell’azione”.

Le date previste di effettuazione del servizio di andata e ritorno sono: 26 luglio e 2 agosto 2025.

La partenza da Tolentino, dal parcheggio dell’ex ospedale in via Nicola Ciarapica, è fissata alle ore 22,30.

La partenza per il ritorno a casa da Civitanova è prevista dal capolinea, presso il parcheggio del Cristo Re, in via Matteotti, alle ore 2,30.

Per partecipare bisogna acquistare prima della partenza il biglietto il cui costo è di € 8,00 da pagare presso la tesoreria comunale-Banca Intesa o tramite bonifico : IT89Q0306969200100000046009 – causale: trasporto Civitanova, specificando il nome e cognome del partecipante.

Le iscrizioni possono essere formalizzate, dopo il pagamento del biglietto presso l’ufficio dell’Informagiovani, via Tambroni, 4, il martedì e il mercoledì dalle ore 15 alle ore 18, compilando l’apposito modulo d’iscrizione.

Si ricorda che in caso di partecipante minorenne, lo stesso dovrà essere accompagnato da un maggiorenne.