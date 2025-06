Civitanova Marche, anziana investita da un’auto: è grave Disposto per lei il trasferimento in eliambulanza all'ospedale di Torrette di Ancona

Una donna di 71 anni è rimasta gravemente ferita dopo essere stata investita da un’automobile nella periferia di Civitanova Marche.

Poco dopo le ore 10.00 di mercoledì 25 giugno, l’anziana si trovava nei pressi di via Gronchi quando è stata travolta da una vettura in retromarcia, il cui conducente, un uomo di 65 anni, non si sarebbe accorto della sua presenza.

Viste le sue condizioni di salute, i sanitari del 118 intervenuti sul posto hanno richiesto l’intervento dell’eliambulanza, poi atterrata a pochi metri di distanza: dopo le prime cure prestate sul luogo dell’investimento, per la 71enne è scattato il trasferimento d’urgenza all’ospedale regionale di Torrette di Ancona, dov’è ora ricoverata con prognosi riservata. Sull’incidente sono in corso gli accertamenti da parte della Polizia Locale.