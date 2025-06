Torna l’appuntamento con i Graduation Day dell’Università di Macerata L'edizione 2025 si svolgerà nelle giornate di giovedì 19 e venerdì 20 giugno

58 Letture Cultura e Spettacoli

Domani, giovedì 19 giugno, tornano i Graduation Day dell’Università di Macerata, che per l’edizione 2025 ritrovano la loro dimensione estiva e l’abbraccio ideale della città. Le cerimonie si svolgeranno in piazza Vittorio Veneto, nel cuore di Macerata, grazie alla sinergia organizzativa con il Musicultura Festival e al supporto del Comune.

Saranno oltre 360 i laureati e le laureate che riceveranno, dalle mani del rettore John McCourt, la pergamena di laurea e il tradizionale tocco alla presenza di familiari, amici e docenti. A fare gli onori di casa, insieme al rettore, sarà anche la presidente dell’Associazione Laureati Ateneo Macerata Daniela Gasparrini.

Le cerimonie prenderanno il via giovedì 19 giugno alle 17 con i laureati dei Dipartimenti di Economia e Diritto, Giurisprudenza, e Scienze Politiche, della Comunicazione e delle Relazioni Internazionali. Venerdì 20 giugno si proseguirà con due sessioni: la mattina, dalle 9.30, sarà dedicata al Dipartimento di Studi Umanistici, mentre il pomeriggio, dalle 17 alle, sarà il turno del Dipartimento di Scienze della Formazione, dei Beni Culturali e del Turismo.

Il Graduation Day è un momento carico di significato per tutta la comunità universitaria, che celebra in modo solenne e partecipato il traguardo raggiunto da studentesse e studenti. La Giornata del Laureato, l’evento pensato per i laureati senior dell’Ateneo, si terrà invece in autunno.